Κοστίζουν 895 εκατ. και θα δουν το Μουντιάλ από την τηλεόραση

Υπάρχουν όμως και αρκετοί σταρ που για πολλούς και διάφορους λόγους δεν θα βρεθούν στην άλλη πλευρά του Ατλατικού για να διεκδικήσουν το τρόπαιο του Μουντιάλ.Πάμε να δούμε την ακριβότερη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών στο Transfermarkt ενδεκάδα, που δεν θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.