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Κοστίζουν 895 εκατ. και θα δουν το Μουντιάλ από την τηλεόραση
Κοστίζουν 895 εκατ. και θα δουν το Μουντιάλ από την τηλεόραση
Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά σε μία εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε για ακόμη μία φορά στις τηλεοράσεις μας για να θαυμάσουμε τα μεγαλύτερα «αστέρια» του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου
Υπάρχουν όμως και αρκετοί σταρ που για πολλούς και διάφορους λόγους δεν θα βρεθούν στην άλλη πλευρά του Ατλατικού για να διεκδικήσουν το τρόπαιο του Μουντιάλ.
Πάμε να δούμε την ακριβότερη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών στο Transfermarkt ενδεκάδα, που δεν θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Πάμε να δούμε την ακριβότερη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών στο Transfermarkt ενδεκάδα, που δεν θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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