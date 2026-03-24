Stoiximan Super League 1: Το πρόγραμμα των playouts

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playouts της SL και έγινε γνωστό το πρόγραμμα για τις μάχες της παραμονής





Αναλυτικά το πρόγραμμα των Playouts

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου



Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Ατρόμητος



2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου



Ατρόμητος - Κηφισιά

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης



3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός



4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Έξι ομάδες (από την 9η έως την 14η θέση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου της Super League 1 ) εμπλέκονται στη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού.Επί της ουσίας όμως η διαδικασία αφορά τους Αστέρα Τρίπολης Πανσερραϊκό (ουραγοί με 17 βαθμούς) και την ΑΕΛ που είναι στους 23 βαθμούς, καθώς Παναιτωλικός (26β.), Κηφισιά (27β.) και Ατρόμητος (29β.) έχουν μια απόσταση ασφαλείας.

ΑΕΛ- Κηφισιά

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος



5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά - Παναιτωλικός



6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ

Παναιτωλικός - Κηφισιά



7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - Κηφισιά



8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

Κηφισιά - Ατρόμητος

Παναιτωλικός - ΑΕΛ



9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά

ΑΕΛ - Ατρόμητος

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός



10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

Κηφισιά - ΑΕΛ

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης



Βαθμολογία

Ατρόμητος 29

Κηφισιά 27

Παναιτωλικός 26

ΑΕΛ 23

Πανσερραϊκός 17

Αστέρας Τρίπολης 17



Τα κριτήρια ισοβαθμίας σε playoffs και playouts

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:



i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).



ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).



iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.