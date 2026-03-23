Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Αταμάν: Ο Ρισόν Χολμς είναι εκτός ομάδας, δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε εκτός αποστολής για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Dubai BC και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του έδειξε ότι δεν τον υπολογίζει
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Σεράγεβο όπου το βράδυ της Τρίτης (24/3, 20:30) θα αντιμετωπίσει τη Dubai BC με τον Ρισόν Χολμς να είναι για τρίτο σερί ματς εκτός αποστολής μετά τα όσα έγιναν στον αγώνα με την ΑΕΚ.
Αυτή τη φορά όμως ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε απλά στον αποκλεισμό του Αμερικανού σέντερ, αλλά όταν ρωτήθηκε για την απουσία του, τόνισε χαρακτηριστικά: ««Ο Χολμς δεν είναι στην ομάδα αυτή την στιγμή και ο σύλλογος θα δώσει λεπτομέρειες για αυτό».
Πέραν του Χολμς, εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της Euroleague έμειναν ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με ενοχλήσεις στη μέση, αλλά και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ο Μάριους Γκριγκόνις.
Στις δηλώσεις του ο Τούρκος τεχνικός σχετικά με το αυριανό ματς, τόνισε:
«Είναι θετικό που δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Ντουμπάι. Φυσικά θα προτιμούσα όλα να ήταν καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος και όλοι οι άνθρωποι να ήταν ασφαλείς, ώστε να πηγαίναμε να παίξουμε στο Ντουμπάι. Τώρα η κατάσταση έχει έτσι. Θα παίξουμε το παιχνίδι. Η Dubai είναι δυνατή ομάδα και έχει φουλ ρόστερ τώρα, γιατί μέσα στη σεζόν είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών.
Για παράδειγμα στο ματς του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ είχαμε κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είχαν αγωνιστεί οι Μπέικον και Μούσα. Τώρα έχουν γεμάτο ρόστερ και έχουν κερδίσει τα τελευταία, σημαντικά τους παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, όπως και όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Είναι σημαντικά για να ανέβουμε στις θέσεις των playoffs και να πάρουμε την καλύτερη θέση».
Για την αντίπαλο του «τριφυλλιού», είπε: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην EuroLeague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Dubai».
Για τα δικά του αγωνιστικά πλάνα, σχολίασε: «Θα πάμε με 12 παίκτες. Για μένα δεν υπάρχουν απουσίες γιατί θα έχουμε φουλ ρόστερ. Αν ήμασταν 11, θα έλεγα για απουσίες. Είμαστε 12 και 100% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι.»
☘️ Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ντουμπάι BC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 23, 2026
🎥@gkouvaris #paobc pic.twitter.com/yYNKfnEyNf
