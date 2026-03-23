Ανατροπή στην υπόθεση Γκριεζμάν: Προς αποχώρηση από την Ατλέτικο, πάει σε ομάδα του MLS
Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης MLS

Ανατροπή στην υπόθεση Γκριεζμάν: Προς αποχώρηση από την Ατλέτικο, πάει σε ομάδα του MLS

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Γκριεζμάν πρόκειται να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι με την Ορλάντο Σίτι

Ανατροπή στην υπόθεση Γκριεζμάν: Προς αποχώρηση από την Ατλέτικο, πάει σε ομάδα του MLS
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέα ανατροπή στην υπόθεση αναφορικά με το μέλλον του Αντουάν Γκριεζμάν προέκυψε αργά το βράδυ της Κυριακής (22/3), λίγες ώρες μετά την ήττα της Ατλέτικο Μαδρίτης από τη Ρεάλ με 3-2 στο ντέρμπι της πόλης.

Παρότι στις αρχές Μαρτίου υπήρξαν πολλαπλά δημοσιεύματα τόσο από την Ισπανία όσο και παγκόσμια, που ανέφεραν πως είχαμε ανατροπή και εν τέλει παραμονή του Γάλλου στους «Ροχιμπλάνκος», μια νέα εξέλιξη σημειώθηκε.

Όπως ανέφερε μέσω Χ ο πασίγνωστος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Γκριζού» αποφάσισε εν τέλει να αφήσει την αγαπημένη του Ατλέτικο, να πάρει τα... ταλέντα του και να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το MLS.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι με την Ορλάντο Σίτι, σύλλογο που αυτή τη στιγμή είναι στην 13η θέση της Ανατολικής περιφέρειεας, με πρόσφατη ήττα 5-0 από τη Νάσβιλ.

Εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του Ιταλού, που επικαλέστηκε και τη Marca, τότε ο Γκριεζμάν θα αποχαιρετήσει τον σύλλογο που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι, με τον οποίο μετρά 211 γκολ και 97 ασίστ σε 488 αγώνες μέχρι στιγμής, έχοντας πανηγυρίσει ένα Europa League, ένα ευρωπαϊκό και ένα Ισπανικό Σούπερ Καπ σε δυο θητείες.



Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

