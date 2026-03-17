Ο Αντσελότι εξήγησε τον λόγο που άφησε εκτός αποστολής τον Νεϊμάρ από τα φιλικά της Βραζιλίας: «Δεν είναι στο 100%»
Ο Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στο γεγονός λέγοντας ότι είναι αναστατωμένος αλλά θα συνεχίσει να δουλεύει και να προπονείται σκληρά για να είναι στα γήπεδα της Αμερικής

Ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε την απόφασή του να αφήσει εκτός του Νεϊμάρ, για τους φιλικούς αγώνες π κόντρα στη Γαλλία και την Κροατία, στις 27 και 31 Μαρτίου.

 «Αυτή είναι μια λίστα με όσους είναι σωματικά σε φόρμα, επειδή θέλουμε να παίξουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες υψηλής έντασης με ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών», είπε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και πρόσθεσε:

 «Ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί δεν τον έχω καλέσει τώρα; Επειδή δεν είναι στο 100%, και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παίκτες που είναι σε άριστη κατάσταση.

Η τελική ομάδα θα είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και να παίρνει χρόνο παιχνιδιού για να φτάσει στην άριστη φυσική του κατάσταση».

 
 Σχετικά μίλησε και ο Βραζιλιάνος αστέρας του ποδοσφαίρου στο MadHouseTV:

«Θα μιλήσω γιατί δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Προφανώς, είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα, αλλά η εστίαση παραμένει η ίδια: μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα».

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Η πραγματική αξία φαίνεται στον χρόνο

Το Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι μια τραπεζική σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής

