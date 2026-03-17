Ο Αντσελότι εξήγησε τον λόγο που άφησε εκτός αποστολής τον Νεϊμάρ από τα φιλικά της Βραζιλίας: «Δεν είναι στο 100%»
Ο Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στο γεγονός λέγοντας ότι είναι αναστατωμένος αλλά θα συνεχίσει να δουλεύει και να προπονείται σκληρά για να είναι στα γήπεδα της Αμερικής
Ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε την απόφασή του να αφήσει εκτός του Νεϊμάρ, για τους φιλικούς αγώνες π κόντρα στη Γαλλία και την Κροατία, στις 27 και 31 Μαρτίου.
«Αυτή είναι μια λίστα με όσους είναι σωματικά σε φόρμα, επειδή θέλουμε να παίξουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες υψηλής έντασης με ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών», είπε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και πρόσθεσε:
«Ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί δεν τον έχω καλέσει τώρα; Επειδή δεν είναι στο 100%, και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παίκτες που είναι σε άριστη κατάσταση.
Η τελική ομάδα θα είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και να παίρνει χρόνο παιχνιδιού για να φτάσει στην άριστη φυσική του κατάσταση».
Carlo Ancelotti 🇮🇹 sobre Neymar:— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 16, 2026
🗣️ "Neymar puede estar en el Mundial si está al 100%. ¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100%, necesitamos jugadores que estén al 100%."
Σχετικά μίλησε και ο Βραζιλιάνος αστέρας του ποδοσφαίρου στο MadHouseTV:
«Θα μιλήσω γιατί δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Προφανώς, είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα, αλλά η εστίαση παραμένει η ίδια: μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα».
