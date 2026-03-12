Εβάν Φουρνιέ: Ο Μπαρτζώκας καλύτερος προπονητής στη Euroleague, σκέφτηκα να αποσυρθώ το 2024

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού μίλησε για το NBA, την εθνική Γαλλίας, τη ζωή στην Ελλάδα και τις μάχες με τον Παναθηναϊκό