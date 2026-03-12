Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Εβάν Φουρνιέ: Ο Μπαρτζώκας καλύτερος προπονητής στη Euroleague, σκέφτηκα να αποσυρθώ το 2024
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού μίλησε για το NBA, την εθνική Γαλλίας, τη ζωή στην Ελλάδα και τις μάχες με τον Παναθηναϊκό
Μεγάλη συνέντευξη στο INFOSPORT+ παραχώρησε ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού αποκάλυψε ότι το 2024 έφτασε κοντά στην απόσυρσή ενώ μίλησε για την ομάδα του Πειραιά, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, την Ελλάδα, τις μάχες με τον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ
«Πραγματικά σκέφτηκα να αποσυρθώ μετά τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Έδωσα στον εαυτό μου λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Πήγα στα βουνά και σκέφτηκα «οκ, ας το δοκιμάσουμε. Θα το ευχαριστηθώ». Προερχόμουν από δύο δύσκολες σεζόν με τους Νικς. Αγαπώ πολύ το μπάσκετ και σκέφτηκα πως θα το ευχαριστηθώ και θα τελειώσω την καριέρα μου με αυτό τον τρόπο».
O Φουρνιέ εξήγησε πως ο Ολυμπιακός τον... τράβηξε ακόμη από τότε που αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και παρακολουθούσε αγώνες Euroleague: «Όταν ήμουν στο NBA παρακολουθούσα την Euroleague από μακριά, αλλά ήταν μια ομάδα που με... τράβηξε. Αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Η ιστορία, οι οπαδοί, το ότι θα είμαι στην Αθήνα, ο τρόπος παιχνιδιού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το ότι θα ήμουν μαζί με τον Φαλ στην ομάδα. Πραγματικά πιστεύω πως ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για εμένα».
Για να θυμηθεί από την άφιξή του στην Αθήνα: «Από την πρώτη στιγμή, από το δευτερόλεπτο που έφτασα στο αεροδρόμιο. Ήταν μια εξωπραγματική υποδοχή. Δεν μπορούσα να έχω πάει κάπου καλύτερα».
Ως προς την προσαρμογή του είπε: «Ο τρόπος παιχνιδιού στο NBA και στην Euroleague συγκρίνονται συχνά. Μεγάλωσα με την FIBA και τις διεθνείς διοργανώσεις το καλοκαίρι, οπότε δεν είχα πολλά προβλήματα να λύσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ».
Πάντως, το φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι πέρυσι δεν αποτελεί θετική ανάμνηση για τον Εβάν Φουρνιέ: «Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο μόνος τίτλος που έχω κερδίσει. Όταν είσαι 12 χρόνια στο NBA και δεν έχεις κερδίσει δαχτυλίδι, δεν υπάρχει κανένας τίτλος. Όλα όσα συνέβησαν ήταν μια μεγάλη αλλαγή για εμένα. Λίγο πριν υπήρχε η απογοήτευση από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι. Οι τελικοί ήρθαν μια εβδομάδα μετά. Είμαστε πρωταθλητές, είμαστε χαρούμενοι και ανακουφισμένοι, αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η απογοήτευση. Γι' αυτό είναι δύσκολο να πω πως είναι από τις καλύτερες αναμνήσεις».
Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε εν συνεχεία: «Δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στον εαυτό μου, αλλά σύντομα θα αποσυρθώ. Έχω δύο χρόνια ακόμη, τρία το πολύ» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «είμαι τυχερός που παίζω σε μια ομάδα που κάθε χρόνο παλεύει για τον τίτλο. Οπότε ελπίζω πως θα κατακτήσουμε τη Euroleague».
Για την συνταγή της επιτυχίας στον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν πυρήνα παικτών που παίζουν μαζί για πολλά χρόνια και έναν προπονητή που δουλεύει με τους ίδιους παίκτες για καιρό. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή της Euroleague και τους καλύτερους οπαδούς. Είναι ένας συνδυασμός που κρατά τον Ολυμπιακό πάντα στην ελίτ».
Στο τέλος σε ερώτηση για την αντιπαλότητα ανάμεσα στην ομάδα του, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε: «Αυτός είναι ο λόγος που επέστρεψα στην Ευρώπη. Η αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι τόσο βαθιά και έντονη, που ζεις πράγματα που δεν θα ζήσεις πουθενά αλλού».
Evan Fournier (@EvanFourmizz) s'est confié à @infosportplus— Julie Yalap (@Julie_Yp) March 12, 2026
Le Français évoque son arrivée à l’Olympiacos, son 1er titre, ses objectifs, la rivalité avec le Panathinaikos. #euroleague #olympiacos #fournier pic.twitter.com/XM6UdDulCI
