Serie A: Η Μίλαν πήρε το «derby della Madonnina» και ξαναμπήκε στη μάχη του τίτλου, 1-0 την Ίντερ, δείτε το γκολ
Serie A Μίλαν ΄Ιντερ

Serie A: Η Μίλαν πήρε το «derby della Madonnina» και ξαναμπήκε στη μάχη του τίτλου, 1-0 την Ίντερ, δείτε το γκολ

Οι «ροσονέρι» νίκησαν στο «San Siro» με γκολ του Εστουπινιάν και μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή στους επτά βαθμούς

Serie A: Η Μίλαν πήρε το «derby della Madonnina» και ξαναμπήκε στη μάχη του τίτλου, 1-0 την Ίντερ, δείτε το γκολ
Η Μίλαν αναδείχθηκε νικήτρια για τρίτη διαδοχική φορά της Ίντερ σε «derby della Madonnina», επικρατώντας με 1-0 στο «San Siro» για την 28η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και διατηρώντας «ζωντανό» το όνειρο του τίτλου, καθώς μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο στο -7.

Η Ίντερ προερχόταν από σερί δεκαπέντε αγώνων χωρίς ήττα (14 νίκες και μία ισοπαλία) και είχε την ευκαιρία με ενδεχόμενη νίκη να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος της Ιστορίας της. Ωστόσο, οι «νερατζούρι», χωρίς τον τραυματία Λαουτάρο Μαρτίνες που απουσιάζει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και τον Μάρκους Τουράμ που έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή λόγω πυρετού, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μίλαν.

MILAN-INTER 1-0 | HIGHLIGHTS | Estupinan Seals Derby Gory For Milan | Serie A 2025/26


Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 35ο λεπτό ο Πέρβις Εστουπινιάν, ο οποίος βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στη Serie A μετά τη μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι, με εντυπωσιακό σουτ που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας.

Να σημειωθεί ότι η Ίντερ παραμένει χωρίς νίκη σε ντέρμπι Μιλάνου από τον Απρίλιο του 2024, με απολογισμό έκτοτε τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Νάπολι-Τορίνο 2-1 (7' Άλισον Σάντος, 68' Έλμας - 87' Κασαντέι)
Κάλιαρι-Κόμο 1-2 (56' Εσπόζιτο-14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)
Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2 (75',79' Σκαμάκα - 40' Κρίστενσεν, 55' Ντέιβις)
Γιουβέντους-Πίζα 4-0 (54' Καμπιάσο, 65' Τιράμ, 75' Γιλντίζ, 90'+3 Μπογκά)
Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1 (22' Πιερότι, 38' πεν. Στούλιτς-47' Μπονατσόλι)
Μπολόνια-Βερόνα 1-2 (49' Ρόου-53' Φρέσε, 57' Μπόουϊ)
Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0
Τζένοα-Ρόμα 2-1 (52' πέν. Μεσάιας, 80' Βιτίνια - 55' Ντικά)
Μίλαν-Ίντερ 1-0 (35' Εστουπινιάν)
Λάτσιο-Σασουόλο 9/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Ίντερ 67
Μίλαν 60
Νάπολι 56
Ρόμα 51
Κόμο 51
Γιουβέντους 50
Αταλάντα 46
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38 -27αγ.
Ουντινέζε 36
Λάτσιο 34 -27αγ.
Πάρμα 34
Τζένοα 30
Κάλιαρι 30
Τορίνο 30
Λέτσε 27
Φιορεντίνα 25
Κρεμονέζε 24
Βερόνα 18
Πίζα 15
