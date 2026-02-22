Νίκολιτς: «Το πλάνο μας απέδωσε εξαιρετικά, λυπάμαι που δεν υπήρχε κόσμος στις κερκίδες», βίντεο
Νίκολιτς: «Το πλάνο μας απέδωσε εξαιρετικά, λυπάμαι που δεν υπήρχε κόσμος στις κερκίδες», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ μετά το 4-0 κόντρα στον Λεβαδειακό
Η ΑΕΚ ήταν επιβλητική στην κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena, πανηγυρίζοντας την άνετη νίκη με 4-0 κόντρα στον Λεβαδειακό και ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες τους για την εμφάνιση και στάθηκε στο πλάνο που υπήρχε και απέδωσε, ενώ τόνισε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχασε, επειδή δεν υπήρχαν φίλαθλοι στις κερκίδες του γηπέδου, λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στην ΑΕΚ.
Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το σκορ και για την εμφάνιση, κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.
Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα και είχαμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο απέδωσε.
Σκοράραμε τέσσερα γκολ κα είχαμε πολλές ευκαιρείς, ενώ δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να απειλήσει, με εξαίρεση μια φάση στην αρχή.
Θέλουμε έχουμε την κατοχή, αλλά δεν θέλουμε να δίνουμε δώρα στους αντιπάλους.
Λυπάμαι πολύ που δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο, φανταστείτε πώς θα ήταν γεμάτο το γήπεδο για αυτό το παιχνίδι.
Σήμερα έχασε το ελληνικό, οι φίλαθλοι και, στην προκειμένη περίπτωση, οι φίλοι της ΑΕΚ».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες τους για την εμφάνιση και στάθηκε στο πλάνο που υπήρχε και απέδωσε, ενώ τόνισε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχασε, επειδή δεν υπήρχαν φίλαθλοι στις κερκίδες του γηπέδου, λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στην ΑΕΚ.
Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το σκορ και για την εμφάνιση, κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.
Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα και είχαμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο απέδωσε.
Σκοράραμε τέσσερα γκολ κα είχαμε πολλές ευκαιρείς, ενώ δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να απειλήσει, με εξαίρεση μια φάση στην αρχή.
Θέλουμε έχουμε την κατοχή, αλλά δεν θέλουμε να δίνουμε δώρα στους αντιπάλους.
Λυπάμαι πολύ που δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο, φανταστείτε πώς θα ήταν γεμάτο το γήπεδο για αυτό το παιχνίδι.
Σήμερα έχασε το ελληνικό, οι φίλαθλοι και, στην προκειμένη περίπτωση, οι φίλοι της ΑΕΚ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα