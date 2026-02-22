Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Παναθηναϊκός: Οι παίχτες αφιέρωσαν το Κύπελλο Ελλάδος στον Αταμάν και τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή, δείτε βίντεο
«Με αυτή τη δύναμη θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τους επόμενους στόχους, τα επόμενα Κύππελλα, πάμε» είπε στην ομιλία του ο Αταμάν
Στον Εργκίν Αταμάν και τη μητέρα του που έφυγε προσφάτως από τη ζωή αφιέρωσαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού το Κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησαν το βράδυ του Σαββάτου μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στον τελικό της Κρήτης.
Αρχικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού έδωσε συγχαρητήρια στους παίχτες του γιατί, όπως είπε, «παίξατε εξαιρετικό μπάσκετ ως ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Όλοι βοήθησαν ο ένας τον άλλο, όλοι ήθελαν να νικήσουν»
«Τώρα με αυτή τη δύναμη θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τους επόμενους στόχους, τα επόμενα Κύππελλα, πάμε» είπε στην ομιλία του ο Αταμάν.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ««αυτό το κύπελλο είναι από όλη την ομάδα αφιερωμένο σε σένα και τη μητέρα σου, από όλους μας», με τον Εργκίν Αταμάν να λέει «ευχαριστώ»
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
