Γκουαρδιόλα: «Δεν είναι στο μυαλό μου ο τίτλος, 12 ματς είναι μία αιωνιότητα, ο ρατσισμός υπάρχει παντού»

«Η διεκδίκηση του τίτλου δεν είναι στο μυαλό μου» επανέλαβε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα
, πριν από την αυριανή (21/2) κρίσιμη αναμέτρηση στην Premier League
με τη Νιούκαστλ, όπου μια νίκη θα φέρει τη Σίτι σε απόσταση δύο βαθμών από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Η Μάντσεστερ Σίτι,
η μόνη ομάδα στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας που έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες της, θα ενισχυθεί από την επιστροφή του Νορβηγού επιθετικού Έρλινγκ Χάαλαντ και του Βραζιλιάνου εξτρέμ Σαβίνιο καθώς συνεχίζει το κυνήγι του έβδομου τίτλου πρωταθλήματος υπό τον Γκουαρντιόλα.
«Πολλά πράγματα θα συμβούν μέχρι το τέλος της σεζόν», δήλωσε (20/2) ο Γκουαρδιόλα
στους δημοσιογράφους, καθώς η Σίτι, η οποία με 12 αγώνες να απομένουν στην αγωνιστική της περίοδο, βρίσκεται πέντε βαθμούς κάτω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ , έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.
«Δεν μίλησα για τη βαθμολογία. Δεν με νοιάζει καθόλου, 12 αγώνες είναι μια αιωνιότητα. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια που έχω».
Ο Γκουαρδιόλα
έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν ο Χάαλαντ- πρώτος σκόρερ με 22 γκολ-, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Νιούκαστλ, αφού έχασε τους δύο τελευταίους αγώνες λόγω τραυματισμού.
Ο εξτρέμ Σαβίνιο, ο οποίος έχει μείνει εκτός για σχεδόν επτά εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον μηρό, είναι επίσης έτοιμος να αγωνιστεί ξανά, δήλωσε ο Καταλανός προπονητής.
Ο Γκουαρδιόλα
δήλωσε ότι η Σίτι, η οποία έχει κερδίσει έξι τίτλους πρωταθλήματος από το 2017-18, δεν έχει πλεονέκτημα λόγω της πρόσφατης εμπειρίας της από την κατάκτηση του τροπαίου.
«Το εβδομήντα τοις εκατό των παικτών είναι νέοι, επομένως δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Μια εμπειρία είναι να κερδίζεις αύριο, αυτή είναι η μόνη», είπε.
Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, ότι αντιμετώπισε ρατσιστική επίθεση στην Μπενφίκα κατά τη διάρκεια του Champions League, ο Γκουαρδιόλα
δήλωσε ότι ο ρατσισμός ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
«Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ο ρατσισμός είναι παντού», είπε.