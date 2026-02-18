Εθνική μπάσκετ: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο
Εθνική Μπάσκετ Νίκος Ρογκαβόπουλος Βασίλης Σπανούλης Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Εθνική μπάσκετ: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο

Ο  Βασίλης Σπανούλης επέλεξε 17 παίκτες για τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Εθνική μπάσκετ: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο
Η Εθνική Ανδρών θα κοντραριστεί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00).

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις και επέλεξε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.

Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει, αφού η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο στις Φιλιππίνες το 2023. Εκτός οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Δεν μπόρεσαν να παίξουν και στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες που κλήθηκαν για τα ματς με Μαυροβούνιο: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.

