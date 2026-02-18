Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Εθνική μπάσκετ: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο
Εθνική μπάσκετ: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Σπανούλη για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο
Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε 17 παίκτες για τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Η Εθνική Ανδρών θα κοντραριστεί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00).
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις και επέλεξε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.
Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει, αφού η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο στις Φιλιππίνες το 2023. Εκτός οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Δεν μπόρεσαν να παίξουν και στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.
Οι παίκτες που κλήθηκαν για τα ματς με Μαυροβούνιο: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις και επέλεξε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.
Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει, αφού η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Παγκόσμιο στις Φιλιππίνες το 2023. Εκτός οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Δεν μπόρεσαν να παίξουν και στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.
Οι παίκτες που κλήθηκαν για τα ματς με Μαυροβούνιο: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα