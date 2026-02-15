Παντελίδης: «Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και τη νίκη»
Παντελίδης: «Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και τη νίκη»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά το 1-1 της ομάδας του στη Λεωφόρο
Η ΑΕΛ πήρε μεγάλο βαθμό κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και έμεινε πολύ κοντά στη μάχη για την παραμονή.
Ο Σάββας Παντελίδης υποστήριξε μετά το τέλος του αγώνα, ότι η ομάδα του θα μπορούσε να πάρει ακόμα και τη νίκη αν ήταν πιο τυχερή.
Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΛ
«Νομίζω ότι στο αμυντικό κομμάτι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε αφήσει τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει πολλά πράγματα.
Αν με ρωτάτε δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ο αντίπαλος έχει την περισσότερη ώρα στην κατοχή του, έχει βγάλει ευκαιρίες και την μεγαλύτερη ευκαιρία την έχουμε εμείς.
Αν πετύχουμε εκείνη την ώρα δεύτερο γκολ θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Οπωσδήποτε όμως μπορούμε να χαμογελάσουμε, όταν παίρνεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα με μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός.
Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, τη μεγάλη ευκαιρία την έχουμε εμείς μετά το 1-0. Θα μπορούσαμε αν είχαμε βάλει δεύτερο γκολ να πάρουμε τη νίκη».
