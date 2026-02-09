Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» με το απαγορευμένο backflip του Ίλια Μαλίνιν, βίντεο
Ο Σέρβος σταρ παρακολούθησε έκπληκτος την κίνηση που ήταν απαγορευμένη για 50 χρόνια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Μετά την απογοήτευση στον τελικό του Australian Open 2026, όπου ηττήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στις κερκίδες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γέλενα, ο 38χρονος τενίστας έγινε μάρτυρας μιας στιγμής που «πάγωσε» τον χρόνο στο καλλιτεχνικό πατινάζ.
Η κίνηση που άφησε άφωνο τον «Νόλε»
Ο Τζόκοβιτς εθεάθη να αντιδρά με απόλυτο σοκ όταν ο 21χρονος Αμερικανός πατινέρ, Ίλια Μαλίνιν, εκτέλεσε με επιτυχία μια ανάποδη τούμπα (backflip) πάνω σε ένα μόνο παγοπέδιλο. Ο θρύλος του τένις σηκώθηκε από τη θέση του για να χειροκροτήσει όρθιος, πριν καθίσει ξανά κρατώντας το κεφάλι του με τα χέρια του, δείχνοντας δυσκολία να πιστέψει αυτό που μόλις είδε.
«Άκουσα ότι αφού προσγειώθηκα, είχε τα χέρια στο κεφάλι του. Είναι απίστευτο. Είναι μια στιγμή που συμβαίνει μια φορά στη ζωή σου, να βλέπεις έναν τόσο διάσημο παίκτη του τένις να παρακολουθεί την εμφάνισή σου», ήταν το σχόλιο του Μαλίνιν.
Η ιστορία του «απαγορευμένου» backflip
Η συγκεκριμένη κίνηση κουβαλά μια βαριά ιστορία 50 ετών. Το backflip είχε απαγορευτεί από τη Διεθνή Ένωση Παγοδρομίας (ISU) το 1977, έναν χρόνο μετά την εκτέλεσή του από τον Τέρι Κούμπικα, καθώς θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνο.
Το 1998, η Γαλλίδα Σουριά Μποναλί το επιχείρησε στους Αγώνες του Ναγκάνο, αλλά τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών καθώς η κίνηση παρέμενε παράνομη. Η ISU επέτρεψε ξανά τη χρήση του backflip το 2024, δίνοντας την ευκαιρία σε αθλητές όπως ο Μαλίνιν να αψηφήσουν τους νόμους της φυσικής.
«Δεν είμαι άτρωτος»
Ο Μαλίνιν, ο οποίος παραμένει αήττητος στις τελευταίες 14 διοργανώσεις του, κράτησε χαμηλούς τόνους παρά την αποθέωση:
«Ναι, κάνω τρελά πράγματα στον πάγο που αψηφούν τη φυσική με κάποιο τρόπο, αλλά θέλω ο κόσμος να βλέπει ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε τέλειοι».
