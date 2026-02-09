Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» με το απαγορευμένο backflip του Ίλια Μαλίνιν, βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 Καλλιτεχνικό Πατινάζ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» με το απαγορευμένο backflip του Ίλια Μαλίνιν, βίντεο

Ο Σέρβος σταρ παρακολούθησε έκπληκτος την κίνηση που ήταν απαγορευμένη για 50 χρόνια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» με το απαγορευμένο backflip του Ίλια Μαλίνιν, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την απογοήτευση στον τελικό του Australian Open 2026, όπου ηττήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στις κερκίδες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γέλενα, ο 38χρονος τενίστας έγινε μάρτυρας μιας στιγμής που «πάγωσε» τον χρόνο στο καλλιτεχνικό πατινάζ.

Η κίνηση που άφησε άφωνο τον «Νόλε»
Ο Τζόκοβιτς εθεάθη να αντιδρά με απόλυτο σοκ όταν ο 21χρονος Αμερικανός πατινέρ, Ίλια Μαλίνιν, εκτέλεσε με επιτυχία μια ανάποδη τούμπα (backflip) πάνω σε ένα μόνο παγοπέδιλο. Ο θρύλος του τένις σηκώθηκε από τη θέση του για να χειροκροτήσει όρθιος, πριν καθίσει ξανά κρατώντας το κεφάλι του με τα χέρια του, δείχνοντας δυσκολία να πιστέψει αυτό που μόλις είδε.

«Άκουσα ότι αφού προσγειώθηκα, είχε τα χέρια στο κεφάλι του. Είναι απίστευτο. Είναι μια στιγμή που συμβαίνει μια φορά στη ζωή σου, να βλέπεις έναν τόσο διάσημο παίκτη του τένις να παρακολουθεί την εμφάνισή σου», ήταν το σχόλιο του Μαλίνιν.



Η ιστορία του «απαγορευμένου» backflip
Η συγκεκριμένη κίνηση κουβαλά μια βαριά ιστορία 50 ετών. Το backflip είχε απαγορευτεί από τη Διεθνή Ένωση Παγοδρομίας (ISU) το 1977, έναν χρόνο μετά την εκτέλεσή του από τον Τέρι Κούμπικα, καθώς θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνο.

Το 1998, η Γαλλίδα Σουριά Μποναλί το επιχείρησε στους Αγώνες του Ναγκάνο, αλλά τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών καθώς η κίνηση παρέμενε παράνομη. Η ISU επέτρεψε ξανά τη χρήση του backflip το 2024, δίνοντας την ευκαιρία σε αθλητές όπως ο Μαλίνιν να αψηφήσουν τους νόμους της φυσικής.

«Δεν είμαι άτρωτος»
Ο Μαλίνιν, ο οποίος παραμένει αήττητος στις τελευταίες 14 διοργανώσεις του, κράτησε χαμηλούς τόνους παρά την αποθέωση:

Κλείσιμο
«Ναι, κάνω τρελά πράγματα στον πάγο που αψηφούν τη φυσική με κάποιο τρόπο, αλλά θέλω ο κόσμος να βλέπει ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε τέλειοι».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης