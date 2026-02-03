Ευρωπαϊκό γυναικών: Με Ιταλία η εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο, εύκολα στον τελικό η Ολλανδία
SPORTS
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Εθνική Ελλάδας Εθνική Ιταλίας

Ευρωπαϊκό γυναικών: Με Ιταλία η εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο, εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

Οι «Οράνιε» επιβλήθηκαν 8-4 της «Σετερόζα» και θα διεκδικήσουν το χρυσό κόντρα στην Ουγγαρία – Ξανά αντίπαλοι Ελλάδα και Ιταλία στον μικρό τελικό της Πέμπτης

Ευρωπαϊκό γυναικών: Με Ιταλία η εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο, εύκολα στον τελικό η Ολλανδία
Η Ολλανδία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Οι "οράνιε" του Ευάγγελου Δουδέση επικράτησαν σχετικά εύκολα της Ιταλίας με 8-4 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης και την Πέμπτη (5/2, 21:15), απέναντι στην Ουγγαρία, θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέχουν από το 2024.

Η "σετερόζα", με τη σειρά της, θα είναι η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον "μικρό" τελικό (5/2, 19:15), λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου η εθνική είχε επιβληθεί άνετα με 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1

Τα γκολ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ

ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο

