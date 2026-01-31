Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε 33χρονος αθλητής κατά τη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος

Κλείσιμο

Ο Παναγιώτης Κρέτσης άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 - Εθνικός ΓΣ για την Δ' κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής το βράδυ της Παρασκευής (30/1).Ο 33χρονος αθλητής κατέρρευσε στο παρκέ και παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν (ενώ δεν ξέρουμε αν στο κλειστό γυμναστήριο όπου διεξαγόταν ο αγώνας υπήρχε απινιδωτής, που θεωρητικά είναι υποχρεωτικός σε κάθε αθλητική εγκατάσταση που διεξάγονται αγώνες είτε επαγγελματικών, είτε ερασιτεχνικών κατηγοριών).Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσε τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία όσο και η ΕΣΚΑ.O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. 'Καλό ταξίδι', Παναγιώτη', αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΟΚ.Από την πλευρά της η ΕΣΚΑ τονίζει στη δική της:«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας.Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει: