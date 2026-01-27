Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Δεύτερη σερί ήττα για τους Θεσσαλούς στην φάση των «16» του Basketball Champions League, βίντεο

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης του BCL η Καρδίτσα υπέστη και δεύτερη συνεχόμενη αυτή τη φορά από την Τοφας, η οποία είχε κορυφαίο τον Μπεσόν με 22 πόντους