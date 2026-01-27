Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Δεύτερη σερί ήττα για τους Θεσσαλούς στην φάση των «16» του Basketball Champions League, βίντεο
Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης του BCL η Καρδίτσα υπέστη και δεύτερη συνεχόμενη αυτή τη φορά από την Τοφας, η οποία είχε κορυφαίο τον Μπεσόν με 22 πόντους
Η Καρδίτσα πλήρωσε το κάκιστο της τρίτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε εντός έδρας από την Τόφας Μπούρσα με 79-93, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έχασε την αμυντική της προσήλωση στην τρίτη περίοδο, με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα επιμέρους σκορ 16-26, με το οποίο στο 30΄ βρέθηκε στο -13 (62-75), που ήταν καθοριστικό στην εξέλιξη του αγώνα.
Από την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον και Άαρον Εστράδα με 15 και 13 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την Τόφας ξεχώρισαν οι Ούγκο Μπεσόν (22π.) και Μάρεκ Μπλάζεβιτς (19π.).
Not afraid of distances either 🤷☄️#BasketballCL pic.twitter.com/6mp0B5OmeL— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 27, 2026
BRANDON JEFFERSON IS UNREAL ❤️🔥#BasketballCL pic.twitter.com/QYxpQ7xG51— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 27, 2026
Ball moved so well, it wanted to go through the net 🤤#BasketballCL | @TofasSporKulubu pic.twitter.com/zdU97u7HuG— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 27, 2026
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 46-49, 62-75, 79-93
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Προτς, Μάνιστε
Οι συνθέσεις:
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 13, Μπράντον Τζέφερσον 7, Χόρχλερ 11 (2), Έλις 11 (1), Καμαριανός, Κασελάκης 8 (2), Καμπερίδης 6 (2), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιεν Τζέφερσον 15 (3), Μάντσεν 2.
ΤΟΦΑΣ (Ραΐκοβιτς): Φλόιντ 10 (2), Τσενγκίζ, Πέρες 8 (2), Σαϊμπίρ 6, Γουέιλι 10 (2), Γκετσίμ 5 (1), Κιντ 2, Λούις 6, Μπλάζεβιτς 19, Μπεσόν 22 (4), Κορκμάζ 5 (1).
