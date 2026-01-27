Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Δεύτερη σερί ήττα για τους Θεσσαλούς στην φάση των «16» του Basketball Champions League, βίντεο
SPORTS
Καρδίτσα Τόφας Basketball Champions League

Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Δεύτερη σερί ήττα για τους Θεσσαλούς στην φάση των «16» του Basketball Champions League, βίντεο

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης του BCL η Καρδίτσα υπέστη και δεύτερη συνεχόμενη αυτή τη φορά από την Τοφας, η οποία είχε κορυφαίο τον Μπεσόν με 22 πόντους

Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Δεύτερη σερί ήττα για τους Θεσσαλούς στην φάση των «16» του Basketball Champions League, βίντεο
Η Καρδίτσα πλήρωσε το κάκιστο της τρίτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε εντός έδρας από την Τόφας Μπούρσα με 79-93, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Η ομάδα της Θεσσαλίας υποχώρησε στο 0-2 στον 10ο όμιλο, ενώ η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 1-1.


Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έχασε την αμυντική της προσήλωση στην τρίτη περίοδο, με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα επιμέρους σκορ 16-26, με το οποίο στο 30΄ βρέθηκε στο -13 (62-75), που ήταν καθοριστικό στην εξέλιξη του αγώνα.


Από την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον και Άαρον Εστράδα με 15 και 13 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την Τόφας ξεχώρισαν οι Ούγκο Μπεσόν (22π.) και Μάρεκ Μπλάζεβιτς (19π.).

Κλείσιμο



Τα δεκάλεπτα: 19-22, 46-49, 62-75, 79-93

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Προτς, Μάνιστε

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 13, Μπράντον Τζέφερσον 7, Χόρχλερ 11 (2), Έλις 11 (1), Καμαριανός, Κασελάκης 8 (2), Καμπερίδης 6 (2), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιεν Τζέφερσον 15 (3), Μάντσεν 2.

ΤΟΦΑΣ (Ραΐκοβιτς): Φλόιντ 10 (2), Τσενγκίζ, Πέρες 8 (2), Σαϊμπίρ 6, Γουέιλι 10 (2), Γκετσίμ 5 (1), Κιντ 2, Λούις 6, Μπλάζεβιτς 19, Μπεσόν 22 (4), Κορκμάζ 5 (1).

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης