Europa League: Μπράγκα και Ρόμα «φουλ» για τους «16» εκεί που έκλεισαν ήδη θέση Λιόν και Άστον Βίλα, δείτε τα γκολ
Η Ρόμα του Τσιμίκα επιβλήθηκε με 2-0 της Στουτγκάρδης και θα παίξει στην Αθήνα την απευθείας πρόκριση για τους «16» - Νίκη για την Μπράγκα, 1-0 τη Νότιγχαμ, στα playoff η Γκενκ του Καρέτσα - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Μπράγκα και Ρόμα έκαναν αποφασιστικά βήματα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, μετά τις μεγάλες εντός έδρας νίκες τους επί των Νότιγχαμ (1-0) και Στουτγκάρδης (2-0). Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 29' (αποβολή Σοτέλο), η Θέλτα επικράτησε 2-1 στο Βίγκο της Λιλ και παρέμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης τους «16», αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση.
Νωρίτερα, Λιόν και Αστον Βίλα με τα «διπλά» που πέτυχαν με το ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Γιουνγκ Μπόις και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase (7η).
Με το ένα... πόδι στον επόμενο γύρο βρίσκεται και η Φράιμπουργκ μετά την εντός έδρας νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Μίντιλαντ έχασε την ευκαιρία ν' ακολουθήσει τις Λιόν και Αστον Βίλα στα νοκ άουτ, μετά το γκολ που δέχτηκε στο 90'+10 από την Μπραν, με το οποίο «γράφτηκε» το τελικό 3-3. Μάλμε και Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλείστηκαν και μαθηματικά, όπως και η Στουρμ Γκρατς, μετά τις ήττες που γνώρισαν.
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1 (25' Σάντσο)
ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μπέτις (Ισπανία) 2-0 (67' Ζίβκοβιτς, 87' πέν. Γιακουμάκης)
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0 (5' Ουατανάμπι, 69' Χατζ Μουσα, 90' Μπόρχες)
Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1 (6' Τσερβ - 90' Γκουλ)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 0-1 (45'+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)
Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2 (58' Νταλίνγκα, 78' Ρόου - 6' Χατάτε, 41' Τράστι)
Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (40', 90'+3 Πίτσιλι)
Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0 (33' Ντιομαντέ)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1 (4',12' Αλαϊμπέγκοβιτς, 35' Κράτζιγκ - 56' Αγκμπονίφο)
Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 (54' αυτ. Γέιτς)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)- Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-1 (62' πέν. Ντέλε - 86' Ζαρουρί)
Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 2-1 (1' Σβέντμπεργκ, 69' Στάρφελτ - 87' Ζιρού)
Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 0-2
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 4-1 (7' Μπακράρ, 11',71' Μπέλιο, 90+3' Κουλένοβιτς - 42' Μπιρλιγκέα)
Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1 (10' Βανουτέ, 41',59' Γκουβέια - 68' Στόκερς)
Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1 (17' Κοστόφ)
Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3 (19' Χολμ, 68' πέν. Κόρνβιγκ, 90'+10 πέν. Σόλντβεντ - 4',70' Ερλιτς, 31' Τζούνιορ Μπρουμάδο)
Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (82' Ματάνοβιτς)
1. Λιόν 7 (14-3) 18
2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18
3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 15
4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16
5. Μπράγκα 7 (11-5) 16
6. Ρόμα 7 (11-5) 15
7. Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15
8. Μπέτις 6 (11-6) 14
-------------------------------------------------
9. Πόρτο 7 (10-6) 14
10. Γκενκ 7 (9-6) 13
11. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13
12. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12
13. Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12
14. Θέλτα 7 (14-10) 12
15. Μπολόνια 7 (11-7) 12
16 Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11
17. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11
------------------------------------------------
18. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11
19. Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11
20. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10
21. Λιλ 6 (10-8) 9
22. Μπραν 7 (9-10) 9
23. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9
24. Σέλτικ 7 (9-13) 8
--------------------------------------------------
25. Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7
26. Φέγενορντ 7 (10-13) 6
27. Βασιλεία 6 (9-12) 6
28. Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6
29. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6
30. Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6
31. Ρέιντζερς 7 (4-11) 4
32. Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4
33. Νις 7 (7-14) 3
34. Ουτρέχτη 7 (3-11) 1
35. Μάλμε 7 (3-13) 1
36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1
