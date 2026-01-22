Μπαρτσελόνα: Ψηφίζουν για νέο πρόεδρο στις 15 Μαρτίου τα μέλη του κλαμπ

Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από δύο μήνες τα μέλη του συλλόγου θα βρεθούν στις κάλπες, με τη ψηφοφορία να διεξάγεται στο «Καμπ Νου», ανήμερα του αγώνα με τη Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της LaLiga





Την προκήρυξη εκλογών για τις 15 Μαρτίου αποφάσισε την Πέμπτη (22/1) το διοικητικό συμβούλιο της Μπαρτσελόνα , στη διάρκεια της τακτικής του συνεδρίασης.Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από δύο μήνες τα μέλη του συλλόγου θα βρεθούν στις κάλπες, με τη ψηφοφορία να διεξάγεται στο «Καμπ Νου», ανήμερα του αγώνα με τη Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της LaLiga.Να επισημανθεί εδώ, ότι το κλαμπ της Βαρκελώνης πραγματοποιεί παραδοσιακά τις εκλογές του σε ημέρα κάποιου παιχνιδιού, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ψηφοφόρων.Ο νυν διοικητικός ηγέτης της «Μπαρτσα», Ζοάν Λαπόρτα , είχε ήδη εκφράσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών τον Μάρτιο, με την εναλλακτική επιλογή να ήταν η μετάθεσή τους για το τέλος της σεζόν, τον Ιούνιο, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.Ωστόσο, η διεξαγωγή τους σε περίπου δύο μήνες διευκολύνει τον αγωνιστικό σχεδιασμό ενόψει της νέας περιόδου, καθώς επιτρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό ποιος θα είναι ο πρόεδρος που μαζί με τους συνεργάτες του θα ξεκινήσουν τη συγκρότηση του ρόστερ για τη σεζόν 2026/2027.Επιπλέον, πρόκειται για ευνοϊκή χρονική στιγμή για τον νυν πρόεδρο του συλλόγου, όπως αναφέρει η «Marca».Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη κατακτήσει έναν τίτλο και τον Μάρτιο αναμένεται να παραμένει «ενεργή» σε όλα τα μέτωπα, εντός κι εκτός των συνόρων.Στη LaLiga βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί εκεί έως τότε, ενώ στο Champions League, μετά και την χθεσινοβραδινή νίκη στην Τσεχία επί της Σπάρτα, το πιο πιθανό είναι να έχει προκριθεί απευθείας στη φάση των «16».Επίσης, στο Copa del Rey έχει κληρωθεί με την Αλμπαθέτε και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα φτάσει μέχρι τον τελικό.«Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ενισχύουν τη θετική συγκυρία για τον Λαπόρτα», συνεχίζει το ισπανικό μέσο ενημέρωσης.«Τις επόμενες ημέρες, το Καμπ Νου αναμένεται να περάσει σε μια νέα φάση των κατασκευαστικών εργασιών, με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητάς του σε περίπου 62.000 θεατές.Εξέλιξη που θεωρείται θετική για τον πρόεδρο, ενώ παράλληλα, δεν αναμένονται εξελίξεις σε άλλα ανοιχτά νομικά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου.»

Ακόμη, «η υπόθεση Νεγκρέιρα ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της προκαταρκτικής φάσης της έρευνας, μετά τις προγραμματισμένες καταθέσεις των Ζοάν Γκασπάρτ και Έλενα Φορτ την προσεχή Τρίτη», ενώ «επίσης, δεν αναμένονται εξελίξεις στις αγωγές κατά του προέδρου για φερόμενη απάτη.



Συνεπώς, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ευνοϊκή περίοδο για τον Λαπόρτα.»



Το εκλογικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται σήμερα, περιλαμβάνει τέσσερις προ-υποψηφίους.



Από τη μία πλευρά βρίσκονται ο νυν πρόεδρος και ο Βίκτορ Φοντ, ο οποίος είχε ήδη θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2021.



Σε αυτούς προστίθενται ακόμη δύο: ο Τσάβι Βιλαχοάνα, επίσης προ-υποψήφιος τότε και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου επί προεδρίας Μπαρτομέου και, τέλος, ο Μαρκ Σιρία, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία.





Πηγή:ΑΠΕ