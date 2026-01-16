Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Το παιχνίδι της Super League 1 θα διεξαχθεί την 1η Φεβρουαρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια
Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την 1η Μαρτίου.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 19ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 21:00, στην OPAP Arena.
Δείτε ΕΔΩ τις τιμές
Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.
Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.
Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.
Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.
Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4»
