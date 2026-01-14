Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Ολυμπιακός: Με Γιαζίτζι και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Οι 11 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Με βασικό τον Γιαζίτζι θα παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ στον νοκ άουτ προημιτελικό του Καραϊσκάκη ο οποίος αρχίζει στις 18:30.
Εκτός ενδεκάδας έμειναν οι Ροντινέι, Ποντένσε οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί λόγω τραυματισμού με τον Ατρόμητο.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόιν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.
