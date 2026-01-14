Ολυμπιακός: Με Γιαζίτζι και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ
SPORTS
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Κύπελλο ποδοσφαίρου

Ολυμπιακός: Με Γιαζίτζι και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ

Οι 11 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός: Με Γιαζίτζι και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Με βασικό τον Γιαζίτζι θα παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ στον νοκ άουτ προημιτελικό  του Καραϊσκάκη ο οποίος αρχίζει στις 18:30. 

Εκτός ενδεκάδας έμειναν οι Ροντινέι, Ποντένσε οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί λόγω τραυματισμού με τον Ατρόμητο.


Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού 

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόιν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης