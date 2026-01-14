Η Σάκκαρη κέρδισε τον Αλκαράθ στο 1 Point Slam, βίντεο
Μαρία Σάκκαρη Κάρλος Αλκαράθ Australian Open

Η Σάκκαρη κέρδισε τον Αλκαράθ στο 1 Point Slam, βίντεο

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μια σπουδαία νίκη επί του Ισπανού τενίστα στην... προαναγγελία του Australian Open

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του Australian Open (18/1) και όλοι στη Μελβούρνη κινούνται σε ρυθμούς τένις. 

Οι διοργανωτές του πρώτου Grand Slam της χρονιάς έδωσαν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές να παίξουν στο τουρνουά «1 Point Slam». 

Ανάμεσα τους και η Μαρία Σάκκαρη η οποία δοκίμασε την τύχη της στο event που κρίνεται στον έναν πόντο και μάλιστα κέρδισε τον Κάρλος Αλκαράθ. 

Ο Ισπανός επέλεξε να πιέσει την Ελληνίδα με drop shot, αλλά δεν του βγήκε, με το μπαλάκι να μένει στο φιλέ! Νίκη ψυχολογίας εν όψει του Australian Open. 


