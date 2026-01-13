Τρέντο - Πανιώνιος 88-87: «Λύγισαν» στο φινάλε οι κυανέρυθροι με buzzer beater του Μπατλ
Τρέντο - Πανιώνιος 88-87: «Λύγισαν» στο φινάλε οι κυανέρυθροι με buzzer beater του Μπατλ

Ο Πανιώνιος επιβεβαίωσε για τρίτο σερί παιχνίδι την αγωνιστική του ανάκαμψη, όμως τελικά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην Ιταλία κόντρα στην Τρέντο

Τρέντο - Πανιώνιος 88-87: «Λύγισαν» στο φινάλε οι κυανέρυθροι με buzzer beater του Μπατλ
Τυπικό χαρακτήρα θα έχουν οι τέσσερις τελευταίοι αγώνες του Πανιωνίου στο Eurocup.

Οι «κυανέρυθροι», αν και κατάφεραν να επιστρέψουν από διαφορά 19 πόντων, ηττήθηκαν απόψε 88-87 στην Ιταλία από την Τρέντο.

Έτσι, παραμένουν στην τελευταία θέση του Β΄ ομίλου με 2-12, ενώ εξάντλησαν και τις τελευταίες μαθηματικές ελπίδες να προλάβουν την εξάδα των play off.

Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς βρέθηκε από την αρχή σε ρόλο «κυνηγού» με την Τρέντο να οικοδομεί πολύ γρήγορα διψήφια διαφορά (19-9 στο 7΄) την οποία συντήρησε εύκολα και την «εκτόξευσε» στο +19΄ στο 17΄ (49-30).

Όλα έμοιαζαν χαμένα, αλλά με επική αντεπίθεση στην 3η περίοδο ο Πανιώνιος ξαναμπήκε στο παιχνίδι.

Με σερί 10-1 πλησίασε 52-47 στο 23΄ και πέρασε μπροστά, για πρώτη φορά στο ματς, στο 26΄ (59-60). Έκλεισε το δεκάλεπτο με επί μέρους σκορ 32-13, στο +5 (64-69).

Με τον Τσαλμπούρη σε μεγάλη βραδιά και τον Τόμασον «ζεστό» στην τελευταία περίοδο, ο Πανιώνιος κρατούσε το «πάνω χέρι» (76-81 στο 35΄).

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με 6-0 (82-81) κι έτσι τα πάντα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Κρούζερ να γράφει με δίποντο το 86-87 στα 19'' πριν από τέλος, αλλά τον Καλίφ Μπατλ να ευστοχεί στην εκπνοή και να σφραγίζει τον πικρό επίλογο σ΄αυτήν τη σπουδαία προσπάθεια των «Κυανέρυθρων».

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 51-37, 64-69, 88-87

ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στιούαρντ 16 (2), Τζόουνς 11, Νιάνγκ 8 (2), Γιόγκελα 8 (2), Εριενμπούα, Μαβούγκε 5, Όλντριτζ 8 (2), Γιακιμόφσκι 7 (1), Μπαγέχε 15 (1), Μπατλ 10

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον, Λέμον 10, Σταρκς 5 (1), Τσαλμπούρης 19 (3), Λιούις 14 (4), Γόντικας 4, Τόμασον 17 (3), Κρούζερ 11, Νικολαΐδης 7

