Κύπελλο Ελλάδος: Με Έλληνες διαιτητές και ξένους VAR οι προημιτελικοί - Διαβάστε τους ορισμούς από την ΚΕΔ
Λεβαδειακός - Κηφισιά, ΑΕΚ - ΟΦΗ, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης οι τέσσερις αγώνες της Τετάρτης
Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ οι ορισμοί της ΚΕΔ για τους νοκ-άουτ προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη (14/01).
Ορίστηκαν μονάχα Έλληνες διαιτητές ως πρώτοι και στα τέσσερα αυτά ματς, με τον Τσακαλίδη να σφυρίζει το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και τον Ευαγέλλου το Παναθηναϊκός - Άρης, όμως στα δύο μεγάλα παιχνίδια τοποθετήθηκαν ξένοι VAR με τον Γιούνγκ να είναι στο «Καραϊσκάκης» και τον Ρούπερτι στην Λεωφόρο.
Ο πρώτος είναι Σλοβένος ηλικίας 45 ετών κι έχει έρθει στην χώρα μας άλλες τέσσερις φορές. Στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-0 στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2019-2020, σε δύο παιχνίδια Play Offs ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0 (2021-2022) και ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0 (2023-2024), αλλά και σ' ένα Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ (0-0) για την φάση των «16» της σεζόν 2023-2024.
Ο δεύτερος είναι Ολλανδός 34 ετών κι έρχεται στην χώρα μας για πρώτη φορά. Έχει βρεθεί ως πρώτος διαιτητής σε ματς που σχετίζεται με την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα μονάχα σ' ένα Μπόρατς Μπάνια Λούκα - ΠΑΟΚ 0-1 για τα προκριματικά του Champions League την σεζόν 2024-2025.
Λεβαδειακός - Κηφισιά (15:00), Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης και Ζαμπαλάς
ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:00), Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Διαμαντής, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος και Πουλικίδης
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (18:30), Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Βοηθοί: Νικολακάκης και Κόλλιας, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Γιούγκ και Μάτκοβιτς
Παναθηναϊκός - Άρης (20:30), Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Κολλιάκος και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Ρούπερτι και Φαν Ντερ Έουκ
Oι ορισμοί των διαιτητών για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος
