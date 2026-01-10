Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ολυμπιακός: MVP της 21ης αγωνιστικής της Euroleague ο Βεζένκοφ, βίντεο
Η εμφάνιση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου χάρισε το βραβείο στον αστέρα του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 21ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βοήθησε σημαντικά τους Πειραιώτες να νικήσουν 95-80 την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο «ερυθρόλευκος» άσος χρησιμοποιήθηκε για 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 φάουλ. Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 30χρονος συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 21η «στροφή».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βεζένκοφ απέσπασε για τρίτη φορά στην τρέχουσα σεζόν το βραβείο μιας αγωνιστικής στη Euroleague, μετά την 3η και την 5η «στροφή». Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ είναι πλέον μόνος δεύτερος στη λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις βραβείων MVP μιας αγωνιστικής, καθώς έχει αποσπάσει 17 φορές τη συγκεκριμένη διάκριση, με αποτέλεσμα να έχει μια περισσότερη από τον Νάντο Ντε Κολό της Φενερμπαχτσέ (16) και δύο λιγότερες από τον Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές (19).
At the site of his career high last year, Sasha Vezenkov was elite again, earning Round MVP honors 😤— EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026
‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/9IQGkkFmc2
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr