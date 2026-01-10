Ολυμπιακός: MVP της 21ης αγωνιστικής της Euroleague ο Βεζένκοφ, βίντεο
SPORTS
Σάσα Βεζένκοφ Ολυμπιακός Μπάγερν Μονάχου Euroleague

Ολυμπιακός: MVP της 21ης αγωνιστικής της Euroleague ο Βεζένκοφ, βίντεο

Η εμφάνιση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου χάρισε το βραβείο στον αστέρα του Ολυμπιακού

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 21ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βοήθησε σημαντικά τους Πειραιώτες να νικήσουν 95-80 την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο «ερυθρόλευκος» άσος χρησιμοποιήθηκε για 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 φάουλ. Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 30χρονος συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 21η «στροφή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βεζένκοφ απέσπασε για τρίτη φορά στην τρέχουσα σεζόν το βραβείο μιας αγωνιστικής στη Euroleague, μετά την 3η και την 5η «στροφή». Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ είναι πλέον μόνος δεύτερος στη λίστα με τις περισσότερες κατακτήσεις βραβείων MVP μιας αγωνιστικής, καθώς έχει αποσπάσει 17 φορές τη συγκεκριμένη διάκριση, με αποτέλεσμα να έχει μια περισσότερη από τον Νάντο Ντε Κολό της Φενερμπαχτσέ (16) και δύο λιγότερες από τον Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές (19).

