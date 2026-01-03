Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ηρακλής-Περιστέρι 73-59: Κυριαρχικός «Γηραιός» και δεύτερη σερί νίκη στο Ιβανώφειο, δείτε βίντεο
Με Ράιτ-Φόρμαν (18π.) και Γουέρ (14π., 12ρ.) σε πρώτο πλάνο, οι «κυανόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, έφτασαν στην 6η νίκη τους στη GBL και υποχρέωσαν το Περιστέρι σε τέταρτη συνεχόμενη ήττα
Σε παράσταση με έναν πρωταγωνιστή, τον Ηρακλή, εξελίχθηκε η αποψινή αναμέτρηση στο Ιβανώφειο για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, ανάμεσα στον «Γηραιό» και το Περιστέρι. Οι «κυανόλευκοι», όντας επιβλητικοί στο παρκέ, επικράτησαν με 73-59, αποτέλεσμα που τους έδωσε τη δεύτερη συνεχή -και έκτη συνολικά- νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Υπεροχή στη ρακέτα και επιθετική πολυφωνία αποτέλεσαν «κλειδιά» στην υπεροχή του Ηρακλή, για τον οποίο κορυφαίος ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).
Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Λανς Γουέρ (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα). Εξαιρετικοί ήταν, ακόμη, οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κοψίματα), Κρις Σμιθ (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 κοψίματα).
Με τραυματισμό, στο αριστερό πόδι, άφησε το παρκέ, για τους Θεσσαλονικείς, στο 36’, ο Νίκος Τσιακμάς.
Τέταρτη, στη σειρά, ήττα για το Περιστέρι (μετά τα «στραβοπατήματα» που έκανε κόντρα σε Ολυμπιακό, Άρη, Προμηθέα), για το οποίο πάλεψε περισσότερο ο Αλβάρο Καρντένας (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα).
Τα δεκάλεπτα: 21-11, 44-25, 60-44, 73-59
Η… δράση του Νίκολς έδωσε προβάδισμα με μισό καλάθι στο Περιστέρι, στο τρίλεπτο της αναμέτρησης (3’ 6-7). Βρίσκοντας σταδιακά καλύτερα πατήματα, έχοντας εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά και εκτελεστές τους Γουέρ, Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ, ο Ηρακλής «έτρεξε» επιμέρους 17-4 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 11’ με +12 (25-13). Διαφορά η οποία «ανέβηκε» στο 14’ στο +18 (33-15) και στο 17’ στο +22 (40-18).
Στα μισά της τρίτης περιόδου, παίρνοντας λύσεις επιθετικά από τους Καρντέντας, Βαν Τούμπεργκεν κυρίως, το Περιστέρι μείωσε στους 9 πόντους (25’ 48-39). Ο «Γηραιός» διατήρησε την ψυχραιμία του και με επιμέρους 14-5 βρέθηκε στο 31’ ξανά στο +18 (62-44).
Στο 34’ οι Θεσσαλονικείς πήγαν- για μια ακόμη φορά- στο +21 (68-47) και τελείωσαν, επί της ουσίας, με το ματς.
Διαιτητές: Τσολάκος, Μαρινάκης, Καλογριάς
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 14, Ράιτ-Φόρμαν 18 (1), Φόστερ 1, Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 4, Γουέρ 14, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Έντλερ-Ντέιβις, Κομνιανίδης.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 7 (1), Καρντένας 16 (2), Βαν Τούμπεργκεν 11 (1), Πέιν, Γιάνκοβιτς 4, Πετράκης 3, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος, Θωμάκος, Κακλαμανάκης 6, Χάρις 6 (2).
