Ηρακλής-Περιστέρι 73-59: Κυριαρχικός «Γηραιός» και δεύτερη σερί νίκη στο Ιβανώφειο, δείτε βίντεο

Με Ράιτ-Φόρμαν (18π.) και Γουέρ (14π., 12ρ.) σε πρώτο πλάνο, οι «κυανόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, έφτασαν στην 6η νίκη τους στη GBL και υποχρέωσαν το Περιστέρι σε τέταρτη συνεχόμενη ήττα