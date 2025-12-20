Το last dance του Τεττέη με την φανέλα της Κηφισιάς στο Καραϊσκάκη - Η αγκαλιά με τον Λέτο, το κλάμα και η αποθέωση, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ανδρέας Τεττέη έπαιξε για τελευταία φορά με την φανέλα της Κηφισιάς και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό
Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη έμελλε να είναι το τελευταίο του Ανδρέα Τεττέη με την φανέλα της Κηφισιάς.
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός όπως είναι γνωστό έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό και αποχαιρέτησε την Κηφισιά για να ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας της Αθήνας.
Ο Ανδρέας Τεττέη ξεκίνησε βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό και έγινε αλλαγή στο 77'! Στον πάγκο τον περίμενε ο Σεμπάστιαν Λέτο για να τον αγκαλιάσει με τον παίκτη να βάζει τα κλάματα!
Στη συνέχεια το ίδιο έκαναν οι συμπαίκτες του και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.
Στο φινάλε του αγώνα και μετά τον βαθμό που πήρε η Κηφισιά από τον Ολυμπιακό ο Ανδρέας Τεττέη αποθεώθηκε ξανά από τα μέλη της ομάδας της οποίας είναι μέλος από το 2020 και έχει παίξει 134 ματς με τη φανέλα της.
@betarades.gr ❤️⚽️ Ο Ανδρέας Τεττέη συγκινημένος αγκάλιασε τον Λέτο στην τελευταία εμφάνισή του με τη φανέλα της Κηφισιάς. #leto #tetteh #fyp ♬ ICARUS (Ambience) - Ted D'Souza & chillØut
