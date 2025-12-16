Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
«Έχουν οξεία μπαρτσελονίτιδα»: Ο Λαπόρτα απαντά με οργή στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κατηγορεί τη Ρεάλ για εμμονή και απόσπαση προσοχής, τονίζοντας ότι «ανησυχούν περισσότερο για εμάς παρά για τους εαυτούς τους»
Ο Ζοάν Λαπόρτα έδωσε και πάλι δυναμικές απαντήσεις, αυτή τη φορά απευθυνόμενος στα ΜΜΕ πριν από τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Ντεπορτίβο Γκουαδαλαχάρα, σχολιάζοντας την πρόσφατη αλλαγή ρητορικής και τις συνεχείς επικρίσεις που δέχεται ο σύλλογος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», εμφανώς ενοχλημένος, υποστήριξε ότι η κριτική από τη Μαδρίτη οφείλεται περισσότερο σε εμμονή παρά σε αθλητική ανάλυση.
«Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είναι δυσανάλογο, δεν έχει λογική», ξεκίνησε ο Λαπόρτα. «Υποφέρουν από οξεία μπαρτσελονίτιδα. Είναι βαθιά ριζωμένο στις καρδιές των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης».
Ο Λαπόρτα επέμεινε ότι η Μπαρτσελόνα δεν επηρεάζεται από τέτοια μηνύματα. Αντίθετα, εξήγησε ότι η συνεχής εστίαση της Ρεάλ στη Μπαρτσελόνα είναι μάλλον ωφέλιμη.
«Αυτό σε εμάς μας κάνει καλό, γιατί σημαίνει ότι ανησυχούν περισσότερο για εμάς παρά για αυτά που πραγματικά πρέπει να ανησυχούν», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Μπάρτσα παραμένει συγκεντρωμένη στον δικό της δρόμο.
Σχολιάζοντας τη μεταβολή του κλίματος σε σχέση με πέρυσι, όταν οι δύο ομάδες φαινόταν να έχουν μεγαλύτερη συνεννόηση, ο Λαπόρτα απέφυγε να κατονομάσει υπευθύνους, αλλά έδωσε έναν σαφή προβληματισμό: «Αν άλλαξε η ρητορική, πιθανότατα είναι επειδή πριν από έναν χρόνο υπήρχαν συμπτώσεις σε ορισμένα πρότζεκτ και τώρα αυτό το πρότζεκτ δεν ευοδώθηκε, δεν καρποφόρησε».
Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης τη θέση της Μπαρτσελόνα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλώνοντας πρόθυμος για συνεννόηση με τους επίσημους φορείς.
«Εμείς έχουμε μία θέση για να καταλήξουμε σε συμφωνία με την UEFA και πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για το ποδόσφαιρο. Αναζητούμε την ειρήνη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο… Άλλοι φαίνεται πως όχι», εξήγησε με νόημα.
Κλείνοντας, ο Λαπόρτα επανέλαβε την πεποίθησή του ότι κάποιες φωνές από τη Μαδρίτη προσπαθούν να «τραβήξουν αυτό το θέμα για να δικαιολογήσουν πράγματα που δεν τους βγαίνουν καλά», επαναλαμβάνοντας το τελικό του σχόλιο: «Έχουν οξεία Μπαρτσελονίτιδα».
‼️ La respuesta de Laporta a las declaraciones de Florentino Pérez.— ElDesmarque (@eldesmarque) December 16, 2025
▪️ "Tienen barcelonitis aguda".
▪️ "Están más preocupados de nosotros, que de lo que se han de preocupar".
▪️ "Lo que buscamos desde el Barça es la paz en el fútbol europeo". pic.twitter.com/hz8sIzrxpN
