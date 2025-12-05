Μένει για μήνες εκτός λόγω τραυματισμού ο Τζίμας, οι ευχές στον νεαρό άσο της Μπράιτον από τους παίκτες του ΠΑΟΚ

'Άσχημα φαίνεται πως είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του.



Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον τραυματίστηκε στο γόνατο στο ξεκίνημα της π αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στην Premier League και αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό. Η ομάδα του δεν ανακοίνωσε κάτι σχετικά με τον τραυματισμό του αλλά αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο προπονητής του. Πάντως φαίνεται πως είναι ρήξη χιαστού.

Ο τεχνικός των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Γουέστ Χαμ ρωτήθηκε για τον Τζίμα και η απάντηση του δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας:

«Ο τραυματισμός του χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, θα κάνει κι άλλες εξετάσεις, αλλά φαίνεται σοβαρός. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες. Δεν ξέρω για πόσο ακριβώς, αλλά θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Γερμανός κόουτς της αγγλικής ομάδας.



Οι ευχές από τους παίκτες του ΠΑΟΚ



Ο Στέφανος Τζίμας είναι παιδί του ΠΑΟΚ και στο στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά περιμένουν με αγωνία τα νέα για την κατάστασή του.



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μάλιστα δημοσίευσε και βίντεο στα social media με τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Χατσίδη και Τάισον να εύχονται καλή επάνοδο στον νεαρό άσο.



«Γρήγορα πίσω στα γήπεδα Στέφανε! Είμαστε όλοι μαζί σου!», ήταν το μήνυμα του ΠΑΟΚ.







