Κολύμβηση: Φουλ για μετάλλιο η Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού 25άρας, προκρίθηκε στον τελικό με Πανελλήνιο ρεκόρ
Η 30χρονη Χανιώτισσα τερμάτισε 2η στους ημιτελικούς και ετοιμάζεται για 4ο σερί μετάλλιο
Στα 30 της χρόνια, η Αννα Ντουντουνάκη έκανε την ταχύτερη κούρσα της καριέρας της στα 100μ. πεταλούδα και διεκδικεί με αξιώσεις μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Στους αποψινούς ημιτελικούς, η Χανιώτισσα κολυμβήτρια κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη σειρά της με 55.66, βελτιώνοντας σημαντικά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (55.98), το οποίο είχε σημειώσει στις 9 Δεκεμβρίου 2023, στην αντίστοιχη διοργάνωση του Οτοπένι, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η Ντουντουνάκη ήταν δεύτερη και στο σύνολο, πίσω μόνο από τη Σουηδή Λουίζ Χάνσον (55.39), που είναι και η κάτοχος του τίτλου, και στον αυριανό (5/12, 20:49) τελικό δείχνει σε θέση να εξασφαλίσει μετάλλιο για τέταρτη σερί φορά σε αυτό το αγώνισμα.
Η Γεωργία Δαμασιώτη έχασε για λίγο το εισιτήριο για τον τελικό, καθώς κατετάγη 10η με 57.26, έναντι 57.18 της Ουγγαρέζας Πάνα Ουγκράι, που πέρασε ως όγδοη. Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου έχει ρεκόρ 57.12 (από πέρυσι) και η πρόκριση ήταν μέσα στις δυνατότητές της, όμως θα έχει άλλη μία -ίσως και καλύτερη- ευκαιρία στα 200μ. πεταλούδα.
Αύριο το πρωί (5/12, 11:00) υπάρχουν τέσσερις ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά της 4ης ημέρας. Ο Βασίλης Κακουλάκης και ο Δημήτρης Μάρκος αγωνίζονται αντίστοιχα στην τρίτη και την τέταρτη σειρά των 800μ. ελεύθερο και, βάσει των χρόνων τους, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (6/12). Στην 5η σειρά των 200μ. μικτή ατομική ανδρών θα μετάσχει ο Απόστολος Παπαστάμος και στη 2η σειρά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών η Νικόλ Παυλοπούλου.
Το βράδυ, εκτός της Ντουντουνάκη, θα αγωνιστεί και η Αρτεμις Βασιλάκη, στον τελικό των 800μ. ελεύθερο (20:26).
