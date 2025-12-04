Χιμένεθ μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ: Υπήρξε μια φάση κλειδί αλλά και κάποιες άλλες που θεωρώ ότι αδίκησαν την ομάδα μας
Χιμένεθ μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ: Υπήρξε μια φάση κλειδί αλλά και κάποιες άλλες που θεωρώ ότι αδίκησαν την ομάδα μας
Ο Ισπανός τεχνικός του ΆΡΗ υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Μπάμπα και αναφέρθηκε στη μελλοντική συνύπαρξη των Πέρεθ-Δώνη στην 11αδα
Ο Άρης κρατούσε τη νίκη στα χέρια του κόντρα στον ΠΑΟΚ, ωστόσο ισοφαρίστηκε στο 96′. Ο Μανόλο Χιμένεθ ευχαριστημένος με την εικόνα των παικτών του, παρ’ όλα αυτά στάθηκε σε κάποιες φάσεις κλειδιά που θεωρεί ότι αδίκησαν την ομάδα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ: Για το ματς: “Κάναμε ένα καλό παιχνίδι ωστόσο υπήρξε μια φάση κλειδί. Δεν θα ήθελα να την αξιολογήσω αυτή τη στιγμή αλλά και αυτή η φάση και κάποιες άλλες, θεωρώ ότι αδίκησαν την ομάδα μας“.
Για το αν έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του: “Οπωσδήποτε είμαι περήφανος για τους παίκτες μου παρότι δεν κερδίσαμε, είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε ως ομάδα. Εμείς πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε στον πάγκο 4-5 ποδοσφαιριστές“.
Για τον στόχο του Κυπέλλου: “Για μια ομάδα με το πάθος που έδειξε στα τελευταία παιχνίδια ο Άρης, κάθε στόχος είναι σημαντικός. Με αυτό το πάθος και την ώθηση από τους φιλάθλους, εμείς θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επιστρέψουν τραυματίες και θα έχουμε καλύτερο μέλλον“.
Για το αν η ομάδα μπορεί να έχει διάρκεια: “Πρέπει να έχουμε πάντα αυτή τη νοοτροπία, αυτή τη διάθεση στο γήπεδο και εμείς αυτή τη στιγμή προσμονούμε να επιστρέψουν οι τραυματίες γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε 7-8 αλλαγές“.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός προπονητής είπε αρχικά ότι… «Κάναμε καλό παιχνίδι και στη μοναδική φάση που τους αφήσαμε, βρήκαν το γκολ. Η ομάδα μπήκε δυνατά με σκοπό να δημιουργήσει παιχνίδι κάνοντας ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι απέναντι σ’ έναν καλό αντίπαλο», και ρωτήθηκε για τη φάση «κλειδί» στην οποία αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό. «Θεωρώντας ότι ο διαιτητής έχει άποψη για όλες τις φάσεις. Αν υποθέσουμε ότι το πέναλτι στον Φαντιγκά που μετά έγινε φάουλ γιατί πήγε εκτός περιοχής, αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Έτσι κρίνονται τα παιχνίδια, από μικρές λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως θα έπρεπε να είχε αποβληθεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ ο οποίος είχε και συμμετοχή στο γκολ του ΠΑΟΚ».
Σχετικά με το εκτεταμένο rotation απάντησε ότι… «δεν ήταν εκτεταμένο γιατί δεν έχουμε τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που θα θέλαμε να είχαμε» και ρωτήθηκε για το παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Superleague. «Οι παίκτες ήταν πληγωμένοι στ’ αποδυτήρια. Δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν αντιδράσαμε σωστά στην τελευταία φάση και καθώς ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιότητα, δεχθήκαμε το γκολ. Αυτό το οποίο περιμένω από τις ομάδες μου είναι να δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία σε κάθε παιχνίδια. Νίκες και ήττες εξαρτώνται από περιστάσεις αλλά και στατιστικά στοιχεία. Η ομάδα είναι όμως υποχρεωμένη να δίνει τον καλύτερο εαυτό της σε κάθε αγώνα. Είδατε ότι παρά τη βροχή ο κόσμος μας ενθάρρυνε κι αυτό με κάνει περήφανο για τη συνέχεια».
Σχετικά με τη μη επιλογή του Λορέν Μορόν στο αρχικό σχήμα αλλά και το παιχνίδι της Κυριακής, είπε: «Πάντα λέω ότι μπορεί να μη συμφωνούμε για το ποιος θα παίζει και ποιος όχι. Είναι ο μόνος επιθετικός που έχουμε και θα είναι καταστροφή αν τον χάσουμε και γι’ αυτό ήταν μέσα στους παίκτες που ήρθαν από το παιχνίδι από τον πάγκο. Το βασικό κριτήριο είναι οι προπονήσεις κι αυτό που βλέπει ο προπονητής. Αν προπονηθεί καλά θα είναι στην 11αδα. Θεωρώ όμως ότι οι τέσσερις που παίξανε στην επίθεση, έκαναν καταπληκτικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, άλλο είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Ξέρουμε ότι στην Τούμπα υπάρχει εξίσου δυναμικό περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι και αποφασισμένοι».
Σε ερώτηση για το ότι η ομάδα του για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις απάντησε ότι… «έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν είχε δοθεί η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο εξαρτάται από το πώς θα κινηθεί η μπάλα στο γήπεδο. Παίξαμε καλά στα 94 λεπτά αλλά στην τελευταία φάση πέρασε απ’ όλη την αμυντική γραμμή και κανείς δεν την έκοψε».
Σε ότι αφορά τις επιστροφές παικτών είπε ότι… «ο Μισεουί είναι ανενεργός μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στο γόνατο και προσπαθούμε να του δώσουμε ρυθμό. Για τον Φαμπιάνο θα το δούμε μέρα με τη μέρα. Μια μέρα σηκώνεται καλά και μία όχι. Ο Δώνης, θεωρώ ότι, κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δεν τον έχω δει να δουλεύει περισσότερο και ονειρεύομαι τη στιγμή που θα είναι έτοιμος για να έχω στη διάθεσή μου δύο εξτρέμ της ποιότητας του Πέρεθ και του Δώνη. Η άποψη του ιατρικού επιτελείου είναι ότι ο Δώνης θα μείνει εκτός γι’ ακόμη δύο εβδομάδες αλλά θα επιδιώξουμε τη φυσιολογική ένταξή του στην ομάδα για να μην έχουμε τυχόν υποτροπή».
