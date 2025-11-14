Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»
Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, παραμονή του διαδικαστικού αγώνα με την Σκωτία στο Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε στην απογοήτευση του αποκλεισμού, στο κίνητρο που ψάχνει για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση και στην επόμενη μέρα της Εθνικής
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας πριν από το ματς με τη Σκωτία στο «Καραϊσκάκη», στάθηκε στην απογοήτευση του αποκλεισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και στην ανάγκη η Εθνική να βρει ξανά κίνητρο και ισορροπία.
Τόνισε ότι η ομάδα είχε δείξει, μέσα από τη συνολική της πορεία, πως μπορούσε να διεκδικήσει την παρουσία της στη διοργάνωση, όμως οι λεπτομέρειες και κάποια κρίσιμα λάθη – με κυριότερο το κακό παιχνίδι κόντρα στη Δανία – κόστισαν. Παρά τα γκολ που δέχθηκε με διάφορους και ασυνήθιστους τρόπους, υπογράμμισε ότι η πίστη στο γκρουπ παραμένει ισχυρή.
Επισήμανε ωστόσο πως η απογοήτευση μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμο για να γίνει η ομάδα πιο δυνατή και πιο συγκεντρωμένη στα απαιτητικά παιχνίδια που έρχονται, με στόχο μια πιο αποτελεσματική και σταθερή εικόνα στο μέλλον.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το Ελλάδα - Σκωτία τόνισε για:
Την Εθνική και τον στόχο που δεν επετεύχθη: Είναι μία αρκετά μεγάλη απογοήτευση. Γενικά η πορεία μας τον τελευταίο χρόνο μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα - βάσει και της εικόνας που είχαμε - που θα ήταν στο Παγκόσμιο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε.
Έχουμε όμως μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Έχουμε παιδιά που αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς. Πιο εγωιστές και πιο συγκεντρωμένους όταν αλλάζουμε λίγο το επίπεδο των παιχνιδιών που κάνουμε. Όλα αυτά ώστε μελλοντικά να έχουμε μία πιο αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου που παίζουμε αλλά και όσον αφορά στα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια.
Τα 2 παιχνίδια σε σχέση με συμπεράσματα και την αποτυχία για την πρόκριση: Σε αυτά τα 4 προκριματικά παιχνίδια ήταν ένα που κάναμε και δεν καλύψαμε το level που μπορούμε ως ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν το παιχνίδι με την Δανία εδώ. Νομίζω ότι ως ομάδα και η εικόνα της στο γήπεδο και τη διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά καθαρά το παιχνίδι αρκετά καλή όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού - που στο ποδόσφαιρο παίζουν σπουδαίο ρόλο - δεν ήταν μαζί μας. Δεχθήκαμε αρκετά γκολ. Δεχθήκαμε γκολ με όλους τους τρόπους και μη συνηθισμένους τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτό είχε πολύ μεγάλο κόστος.
Όμως είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά. Μας έχει απογοητεύσει, όμως η πίστη στο γκρουπ και η πίστη των ίδιων των παικτών παραμένει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε στο μέλλον και να βελτιωνόμαστε. Να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάστηκε. Και αυτό για να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι στις προκλήσεις που έχουμε.
