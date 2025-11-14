Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, παραμονή του διαδικαστικού αγώνα με την Σκωτία στο Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε στην απογοήτευση του αποκλεισμού, στο κίνητρο που ψάχνει για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση και στην επόμενη μέρα της Εθνικής