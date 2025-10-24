Ο Γιαμάλ «ανάβει φωτιές» πριν το Clasico: «Η Ρεάλ κλέβει και παραπονιέται»

Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα προκαλεί αναστάτωση λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη μάχη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με τους μερένγκες να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού
Λίγες μόλις ημέρες πριν από το Clasico της Κυριακής, ο Λαμίν Γιαμάλ, φρόντισε να ρίξει λάδι στη φωτιά, εξαπολύοντας αιχμές εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλώντας στο κανάλι της Kings League στο YouTube – τη διοργάνωση που δημιούργησε ο πρώην αμυντικός των «μπλαουγκράνα» Ζεράρ Πικέ – ο 18χρονος διεθνής χαρακτήρισε τη «βασίλισσα» ως ομάδα που «κλέβει και παραπονιέται».
«Ναι, κλέβουν [αναφορά σε αποφάσεις διαιτησίας], παραπονιούνται, κάνουν πράγματα...» είπε ο Γιαμάλ όταν ρωτήθηκε αν η Πορσίνος, η αντίπαλος της Λα Κάπιταλ αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι η ίδια με τη Ρεάλ.
Η δήλωση αυτή, φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας αντιδράσεις στη Μαδρίτη και… χαμόγελα στη Βαρκελώνη.
Ο Γιαμάλ δεν είναι ξένος προς τα τολμηρά σχόλια. Την περασμένη σεζόν είχε δηλώσει ότι η Ρεάλ «δεν μπορεί να αντέξει» τη Μπαρτσελόνα, μετά τη νίκη των Καταλανών επί των Μαδριλένων στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, ενώ λίγες μέρες αργότερα είχε προσθέσει: «Όσο κερδίζω, δεν μπορούν να πουν τίποτα – όταν με νικήσουν, τότε ας μιλήσουν».
Η περσινή του παρουσία απέναντι στη Ρεάλ ήταν εντυπωσιακή: τρία γκολ και δύο ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια, με τη Μπαρτσελόνα να επικρατεί και στα τέσσερα – δύο στη LaLiga, έναν τελικό Κυπέλλου και έναν τελικό Supercopa.
Φέτος, αν και ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους προσαγωγούς, έχει ήδη τρία γκολ και πέντε ασίστ σε επτά συμμετοχές, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Οι δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται πως προκάλεσαν αναταραχή στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει η «Marca», στο στρατόπεδο των «μερένγκες» επικρατεί έντονη ενόχληση για τη στάση και τα λόγια του νεαρού επιθετικού της Μπαρτσελόνα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο 18χρονος άσος «δεν δείχνει σεβασμό στους βασικούς κώδικες συμπεριφοράς» που διέπουν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, επισημαίνοντας ότι η συνολική του στάση έχει αρχίσει να κουράζει τα αποδυτήρια της «βασίλισσας».
Η ισπανική εφημερίδα μάλιστα υποστηρίζει ότι αρκετοί παίκτες της Ρεάλ χαρακτηρίζουν τον Γιαμάλ ως «κακό συναθλητή», τονίζοντας πως η συμπεριφορά του δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά επεκτείνεται και εκτός αγωνιστικού χώρου, με προκλητικές δηλώσεις και ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το Clasico της Κυριακής στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» αποκτά έτσι ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται με δύο βαθμούς στη LaLiga και τον Γιαμάλ να δίνει από νωρίς… το πρώτο χτύπημα εκτός αγωνιστικού χώρου.
🚨😳 Ibai Llanos to Lamine Yamal: "Do Real Madrid steal?"— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2025
Lamine Yamal responds: "Yes, they steal and then complain, that's what they do." pic.twitter.com/CH1he9kMuL
