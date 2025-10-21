Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε δεύτερη καταγγελία για τη διεξαγωγή του αγώνα Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι

Η Ρεάλ Μαδρίτης
κατέθεσε δεύτερο έγγραφο στο Συμβούλιο Ανώτερου Αθλητισμού της Ισπανίας (CSD), ζητώντας να απαγορευθεί το σχέδιο της LaLiga
να διεξαχθεί ο αγώνας Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Κυβέρνηση της Ισπανίας συνεχίζει να εξετάζει την καταγγελία, αναμένοντας πληροφορίες από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για να καθορίσει αν έχει την εξουσία να σταματήσει το σχέδιο ή πιθανή παρέμβαση της θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει το περίφημο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Στο νέο έγγραφο, η Ρεάλ Μαδρίτης επαναλαμβάνει τα ίδια επιχειρήματα με την πρώτη καταγγελία και επιμένει ότι το CSD πρέπει να τοποθετηθεί για το «Σχέδιο Μαϊάμι» που προωθεί ο Χαβιέ Τέμπας
, πρόεδρος της LaLiga.
Το Συμβούλιο Ανώτερου Αθλητισμού από την πλευρά του
εξετάζει την υπόθεση, αλλά υπάρχουν ακόμα διαδικαστικά βήματα που καθυστερούν την απόφαση. Στις 6 Οκτωβρίου, ζήτησε από την Ομοσπονδία να υποβάλει αναλυτική αναφορά σχετικά με το αν η διεξαγωγή αυτού του αγώνα εκτός Ισπανίας παραβιάζει κάποιους κανονισμούς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, έχει λάβει μόνο ένα έγγραφο μέσω του οποίου η ισπανική ομοσπονδία ζητά επιπλέον πληροφορίες για την καταγγελία.
Το CSD πρέπει να αποφασίσει αν έχει την εξουσία να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τον αγώνα εκτός Ισπανίας. Αρχικά, θεωρούταν ότι δεν απαιτείται η έγκρισή του, σύμφωνα με την αναφορά που έγινε τον Αύγουστο, πριν η RFEF υποβάλει το αίτημα στην UEFA. Ωστόσο, η καταγγελία της Ρεάλ Μαδρίτης ανάγκασε το CSD να επανεξετάσει την κατάσταση και να δει αν υπάρχει νομικό εμπόδιο. Η LaLiga από την πλευρά της αρνείται ότι υπάρχει παραβίαση των κανονισμών.
Η Κυβέρνηση αναζητά στη νομοθεσία της RFEF αν υπάρχει κάποια παραβίαση σχετικά με το Σχέδιο Μαϊάμι και αναμένεται απόφαση από το CSD μόλις ξεκαθαρίσει αν είναι νομικά επιτρεπτό να διεξαχθεί ένας αγώνας του πρωταθλήματος εκτός Ισπανίας.
