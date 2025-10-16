Αποκαλύψεις από πρώην κοπέλα του Βινίσιους: «Σκεφτόταν μόνο το σεξ, μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες του»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η  Άνα Σίλβα αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της σχέσης της με τον Βραζιλιάνο

Ο Βινίσιους Τζούνιορ εκτός από ταλαντούχος με τη μπάλα στα πόδια και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχει απασχολήσει πολλές φορές τα ΜΜΕ με τις ερωτικές περιπτύξεις του. 

Πρόσφατα ζήτησε δημόσια συγνώμη από την πρώην κοπέλα του Βιρτζίνια Φονσέκα, καθώς ταυτόχρονα με τη σχέση τους, φλέρταρε συχνά με άλλες γυναίκες μέσω Social Media. 

Η πέτρα του σκανδάλου ακούει στο όνομα, Άνα Σίλβα, η οποία σε δηλώσεις της, «έδωσε» για τα καλά τον Βραζιλιάνο σταρ. 


Αναλυτικότερα, το μοντέλο υπογράμμισε πως τόσο η σχέση της, όσο και η επικοινωνία της με τον διεθνή εξτρέμ ήταν... απογοητευτική, μιας και ο 25χρονος μιλούσε συνέχεια για το σεξ.

«Ο Βινίσιους σκέφτεται μόνο το σεξ. Μου αρέσει να συζητάω όταν έχουμε κάτι να πούμε. Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος μου μιλάει συνέχεια για βρώμικα πράγματα, ξέρεις», εξήγησε η νεαρή.

Κλείσιμο

Παράλληλα, το κύριο πρόβλημα της Σίλβα, ήταν πως ο επιθετικός της εθνικής Βραζιλίας δεν μπορούσε να κάνει μια σοβαρή συζήτηση, πηγαίνοντας το θέμα συνέχεια στην ερωτική πράξη.

«Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το σεξ. Μόνο αυτό έχει στο μυαλό του. Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες του», πρόσθεσε.

