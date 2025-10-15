Έκλεισε την πόρτα στο NBA Europe ο Ομπράντοβιτς: «Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Euroleague» - Βίντεο
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παρτίζαν Ρεάλ Μαδρίτης NBA Europe FIBA Euroleague

Έκλεισε την πόρτα στο NBA Europe ο Ομπράντοβιτς: «Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Euroleague» - Βίντεο

Ο θρύλος των ευρωπαϊκών παρκέ είπε τη γνώμη του για το νέο εγχείρημα του NBA Europe, δηλώνοντας κάθετα αρνητικός σε μία νέα λίγκα

Έκλεισε την πόρτα στο NBA Europe ο Ομπράντοβιτς: «Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Euroleague» - Βίντεο
Όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ προετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα με το NBA να είναι έτοιμο να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά, φτιάχνοντας μία ενιαία λίγκα μαζί με τη FIBA

Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν αυτοί οι δυο φορείς να συνεργαστούν με την EuroLeague για το νέο πρωτάθλημα ή εάν θα χωριστεί η «Γηραιά Ήπειρος» στα δυο. 

Ένας από τους ανθρώπους που είναι αρνητικός στη δημιουργία αυτής της λίγκας είναι ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας στο ραδιόφωνο της MARCA, ενόψει του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν.


Ο Ζοτς είναι υπέρμαχος του ευρωπαϊκού μοντέλου: «Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Euroleague και όχι το NBA Europe» είπε στο ισπανικό μέσο. 

