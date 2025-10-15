Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Έκλεισε την πόρτα στο NBA Europe ο Ομπράντοβιτς: «Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Euroleague» - Βίντεο
Ο θρύλος των ευρωπαϊκών παρκέ είπε τη γνώμη του για το νέο εγχείρημα του NBA Europe, δηλώνοντας κάθετα αρνητικός σε μία νέα λίγκα
Όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ προετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα με το NBA να είναι έτοιμο να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά, φτιάχνοντας μία ενιαία λίγκα μαζί με τη FIBA.
Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν αυτοί οι δυο φορείς να συνεργαστούν με την EuroLeague για το νέο πρωτάθλημα ή εάν θα χωριστεί η «Γηραιά Ήπειρος» στα δυο.
Ένας από τους ανθρώπους που είναι αρνητικός στη δημιουργία αυτής της λίγκας είναι ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας στο ραδιόφωνο της MARCA, ενόψει του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν.
Ο Ζοτς είναι υπέρμαχος του ευρωπαϊκού μοντέλου: «Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι η Euroleague και όχι το NBA Europe» είπε στο ισπανικό μέσο.
🏀Hemos charlado en la previa Del Real Madrid-Partizan con Zeljko Obradovic— Carlos Santos (@csantosradio) October 15, 2025
Un par de reflexiones de lo que nos ha contado en @RadioMARCA
Su recuerdo de la Copa de Europa de 1995 y el portazo que le da al proyecto NBA-Europa pic.twitter.com/CflgcnDqq9
