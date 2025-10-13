Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Προπονητής Εφές: «Ο Ολυμπιακός πήρε αυτοπεποίθηση από τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες, ο Ιγκορ Κοκόσκοφ θέτει το τρίπτυχο «συγκέντρωση–ενέργεια–ανθεκτικότητα» ως προϋπόθεση για να επιστρέψει η Εφές στις νίκες
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Έφες για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μίλησε για το παιχνίδι του ΣΕΦ.
Ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας προετοιμάζει την ομάδα του προκειμένου να σημειώσει την 2η νίκη της ύστερα από τις δύο σερί ήττες από τη Χάποελ και την Παρτίζαν.
«Παρά τους τραυματισμούς ορισμένων γκαρντ του Ολυμπιακού, κέρδισαν το ελληνικό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και πήραν αυτοπεποίθηση» ήταν τα πρώτα λόγια του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο οποίος συνέχισε:
«Το ΣΕΦ είναι μια δύσκολη έδρα για να παίξει κανείς. Πρέπει να παίξουμε αυτόν τον αγώνα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας. Για να κερδίσουμε θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι για 40 λεπτά. Πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα που έλειπαν στους δύο τελευταίους αγώνες μας στην EuroLeague».
Για την αναμέτρηση στο ΣΕΦ μίλησε και ο Ερτσάν Οσμάνι. Ο Τούρκος φόργουορντ έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν καθώς ύστερα από τα τρία πρώτα ματς της Euroleague όπου η Εφές νίκησε τη Μακάμπι αλλά ηττήθηκε από τη Χάποελ και την Παρτίζαν, μέτρησε κατά μέσο όρο 16.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ με 63% στα δίποντα, 27% στα τρίποντα και 77% στις βολές.
«Μπαίνουμε σε μια ακόμη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Euroleague έχοντας μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Δυστυχώς, χάσαμε τους δύο τελευταίους αγώνες μας στην Euroleague. Σύμφωνα με τους στόχους μας, θέλουμε να τερματίσουμε στην υψηλότερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο. Για αυτό, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες» είπε ο Οσμάνι και συνέχισε:
«Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις δυνατές ομάδες της Euroleague την οποία και γνωρίζουμε πολύ καλά. Οι αγώνες μας στην έδρα τους είναι πάντα δύσκολοι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι για 40 λεπτά και να παραμείνουμε ήρεμοι, ανεξάρτητα από το σκορ. Πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε νικητές από αυτό το παιχνίδι, αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας».
