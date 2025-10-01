Ολυμπιακός: Ένας φανατικός φίλαθλος των ερυθρολεύκων στη Χώρα των Βάσκων
Ο Χοσέ Παλάσιος Ντίεθ, παρακολούθησε το ματς απέναντι στη Μπασκόνια, παρέδωσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα μία ιδιαίτερη χειροτεχνία αφιερωμένη στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα

Ο Χοσέ Παλάσιος Ντίεθ είναι λάτρης της Ελλάδας και ακόμα μεγαλύτερος λάτρης του Ολυμπιακού!

Ζει μόνιμα στο Ντουράνγκο, μια πόλη 47 χιλιόμετρα έξω από τη Βιτόρια και κάθε φορά που η ομάδα μας αγωνίζεται κόντρα στην Μπασκόνια δίνει πάντα δυναμικά το «παρών» στις εξέδρες, φορώντας ερυθρόλευκη φανέλα!

Το ίδιο έκανε και στην χθεσινή (30/10) αναμέτρηση, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, επίσης πιστό φίλαθλο του Ολυμπιακού!

Αγαπημένος του παίκτης είναι ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, ενώ μεγάλη του αδυναμία αποτελεί ο προπονητής μας, Γιώργος Μπαρτζώκας, στον οποίο παρέδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο που έφτιαξε για την ομάδα μας.

Πρόκειται για μια χειροτεχνία, στην οποία απεικονίζει όλες του τις αγάπες: τη χώρα του, την Ελλάδα και τα όμορφα νησιά της, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον Παρθενώνα και φυσικά τον Ολυμπιακό.

Σε περίοπτη θέση έχει τοποθετήσει και μια φωτογραφία του με τον πρόεδρο της ομάδας, Γιώργο Αγγελόπουλο.

