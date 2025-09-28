Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Το τένις συνάντησε το ποδόσφαιρο: Η Σαμπαλένκα φωτογραφήθηκε με τον «θρύλο» Γιώργο Καραγκούνη
Μία σπουδαία συνάντηση είχε η Αρίνα Σαμπαλένκα κατά την περίοδο της παραμονής της στην Ελλάδα, βγάζοντας αυτή και ο σύντροφός της φωτογραφία με τον Γιώργο Καραγκούνη
Η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά την κατάκτηση του US Open, βρίσκεται στην Ελλάδα και κάνει διακοπές παρέα με τον συντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.
Η ίδια, κατά την παραμονή της στη χώρα μας, συναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγκούνη, με τον οποίο φωτογραφήθηκε.
Ο Ελληνικής καταγωγής σύντροφός της, τη δημοσίευσε στο instagram του.
Εκεί, ο επιχειρηματίας έγραψε «Γιώργο Καραγκούνη φίλε μου! Είσαι "θρύλος"» συνοδεύοντας τη λεζάντα με δύο emoji με την ελληνική σημαία.
Το Instagram story του Γιώργου Φραγκούλη αναδημοσίευσε ο Έλληνας "Legend".
