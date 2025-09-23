Πως ο Ουσμάν Ντεμπελέ έφτασε στη Χρυσή Μπάλα: Από «ντριμπλέρ - θεατής» σε ηγέτη με 35 γκολ υπό τον Λουίς Ενρίκε

Mesdames et Messieurs, Ousmane Dembélé est votre Ballon d’Or 2025 💫🏆#ballondor pic.twitter.com/oBhd5uehkf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025

Ο Ντεμπελέ, που στο παρελθόν του είχαν προσάψει απειθαρχία ή αδιαφορία, εμφανίστηκε φέτος ως πρότυπο επαγγελματία. «Ο επιθετικός δεν επιτρέπεται να κάνει τους άλλους να νιώθουν ότι «κλέβει» στο παιχνίδι. Πρέπει να δουλεύει και με και χωρίς την μπάλα», δήλωσε στο France Football. Ο Λουίς Ενρίκε τον όρισε πρώτο αμυνόμενο, σε ένα πρέσινγκ υψηλής έντασης που συνέθλιβε αντιπάλους.Η ώριμη του απόδοση έπεισε σταδιακά τόσο τους οπαδούς όσο και τα αποδυτήρια. Συμπαίκτες όπως ο Βιτίνια τον ανέφεραν ως «ηγέτη με το παράδειγμά του», ενώ ο Ντουέ τον χαρακτήρισε «μεγάλο αδερφό» στην καθημερινή συνύπαρξη.Αναπόφευκτα, ο ρυθμός σκοραρίσματος του Ντεμπελέ δεν μπορούσε να διαρκέσει για πάντα, αλλά η μείωση της συχνότητας αναπληρώθηκε με το παραπάνω σε σημασία. Εναντίον της Λίβερπουλ στους 16 του Champions League και της Άρσεναλ στα ημιτελικά, σκόραρε εντυπωσιακά παρόμοια γκολ που ανέδειξαν τόσο την τακτική του ευφυΐα όσο και το νεοαποκτηθέν ένστικτο του κυνηγού.Όταν δεν σκόραρε, παρέμεινε αποφασιστικός, δίνοντας ασίστ και στους δύο αγώνες της νίκης επί της Άστον Βίλα στα προημιτελικά του Champions League, δίνοντας την ευκαιρία στον Άχραφ Χακίμι να σκοράρει το γκολ που έδωσε τη νίκη επί της Άρσεναλ στον επαναληπτικό ημιτελικό και δίνοντας τα γκολ στους Ντουέ και Κβίτσα Κβαρατσκέλια στην νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ίντερ με 5-0 στον τελικό.Χωρίς μεγάλο τουρνουά εθνικών ομάδων με αστέρες όπως ο Γιάμαλ να του κλέβουν τα φώτα, ο Ντεμπελέ αποτέλεσε αναπόφευκτη επιλογή για τη Χρυσή Μπάλα, συμβολίζοντας όχι μόνο την κορυφαία σεζόν ενός ποδοσφαιριστή, αλλά και την απόλυτη μεταμόρφωση ενός ταλέντου που για χρόνια χαρακτηριζόταν «ανεκπλήρωτο».