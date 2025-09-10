Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Eurobasket 2025: Φίλαθλοι αποθέωσαν τους παίκτες της Εθνικής κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας, οι διεθνείς θα κοντραριστούν με την Τουρκία την Παρασκευή για την πρόκριση στον τελικό
Η Εθνική πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τους Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονται στη Ρίγα να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο και να αποθεώνουν τους διεθνείς.
Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, παίκτες και προπονητικό επιτελείο είδαν αρκετούς Έλληνες να τους υποδέχονται και να τους αποδίδουν τα εύσημα για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά.
Εκεί τους περιμένει την Παρασκευή η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής στο ξενοδοχείο
🇬🇷🏀 Η άφιξη της Εθνικής μας στο ξενοδοχείο, μετά την τεράστια πρόκριση στους «4» του Eurobasket! pic.twitter.com/jri3XoNZba— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 9, 2025
