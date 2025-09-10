Eurobasket 2025: Φίλαθλοι αποθέωσαν τους παίκτες της Εθνικής κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
SPORTS
Eurobasket 2025 Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ Λιθουανία Τουρκία Εθνική Μπάσκετ

Eurobasket 2025: Φίλαθλοι αποθέωσαν τους παίκτες της Εθνικής κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

Μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας, οι διεθνείς θα κοντραριστούν με την Τουρκία την Παρασκευή για την πρόκριση στον τελικό

Eurobasket 2025: Φίλαθλοι αποθέωσαν τους παίκτες της Εθνικής κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Η Εθνική πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τους Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονται στη Ρίγα να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο και να αποθεώνουν τους διεθνείς.

Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, παίκτες και προπονητικό επιτελείο είδαν αρκετούς Έλληνες να τους υποδέχονται και να τους αποδίδουν τα εύσημα για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά.

Εκεί τους περιμένει την Παρασκευή η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής στο ξενοδοχείο




Ειδήσεις σήμερα:

Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»

Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

Ξέσπασε για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σαν λαός, όχι στην τοξικότητα»

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης