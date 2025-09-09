Προκριματικά Παγκοσμίου 2026: Απίθανη νίκη της Ιταλίας που επικράτησε 5-4 του Ισραήλ, το Κόσοβο σόκαρε τη Σουηδία - Δείτε τα γκολ

Η Σκουάντρα Ατζούρα λύγισε το Ισραήλ, στην ουδέτερη Ουγγαρία, με το γκολ του Τονάλι στο 90'+3' σ' ένα τρελό ματς - Το Κόσοβο έκανε άνω κάτω τον 2ο όμιλο επικρατώντας με 2-0 της Σουηδίας - Εύκολες νίκες για Κροατία και Ελβετία κόντρα σε Μαυροβούνιο. Σλοβενία