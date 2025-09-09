Προκριματικά Παγκοσμίου 2026: Απίθανη νίκη της Ιταλίας που επικράτησε 5-4 του Ισραήλ, το Κόσοβο σόκαρε τη Σουηδία - Δείτε τα γκολ
Προκριματικά Παγκοσμίου 2026: Απίθανη νίκη της Ιταλίας που επικράτησε 5-4 του Ισραήλ, το Κόσοβο σόκαρε τη Σουηδία - Δείτε τα γκολ
Η Σκουάντρα Ατζούρα λύγισε το Ισραήλ, στην ουδέτερη Ουγγαρία, με το γκολ του Τονάλι στο 90'+3' σ' ένα τρελό ματς - Το Κόσοβο έκανε άνω κάτω τον 2ο όμιλο επικρατώντας με 2-0 της Σουηδίας - Εύκολες νίκες για Κροατία και Ελβετία κόντρα σε Μαυροβούνιο. Σλοβενία
Όποιος τολμήσει και ξαναπεί τον Ρίνο Γκατούζο αμυντικογενή προπονητή, θα του αναφέρουμε πάντα τους δύο πρώτους του αγώνες στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.
Στην πρεμιέρα του την περασμένη Παρασκευή κόντρα στην Εσθονία το σκορ ήταν 0-0 στο 58', αλλά το ματς έληξε με 5-0 και στον δεύτερο αγώνα του έγινε ο πρώτος Ιταλός τεχνικός που είδε την Σκουάντρα Ατζούρα να πετυχαίνει και πάλι πέντε γκολ! Βέβαια, αυτή τη φορά δέχθηκε τέσσερα από το Ισραήλ, αλλά το σημαντικό είναι ότι η ομάδα του πήρε το τρίποντο από τον Ισραήλ και έμεινε στο κυνήγι της Νορβηγίας, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σ' ένα ματς που ήταν ο ορισμός του «γκολ εσείς, σέντρα εμείς».
Οι Ισραηλινοί, στο ουδέτερο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, προηγήθηκαν δύο φορές, οι Ιταλοί αντέδρασαν και αφού ισοφάρισαν στο 81' έφτασαν να προηγούνται με 2-4. Ωστόσο το ματς δεν είχε τελειώσει ακόμη καθώς με αυτογκόλ του Μπαστόνι στο 87΄και γκολ του Πέρετζ στο 89' οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 4-4, αλλά ο Γκατούζο και η Ιταλία λυτρώθηκαν από το γκολ του Τονάλι στο 90'+1' (φέρει μεγάλη ευθύνη ο Ισραηλινός τερματοφύλακας)
Στον 2ο όμιλο είχαμε την έκπληξη της αγωνιστικής με το Κόσοβο να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Σουηδία και παρά την πίεση που δέχθηκε να αντέχει ως το φινάλε, την ίδια ώρα που η Ελβετία επικρατούσε εύκολα με 3-0 της Σλοβενίας κάνοντας το 2χ2 στον όμιλο.
Εύκολη νίκη και για την Κροατία στο γειτονικό ντέρμπι με το Μαυροβούνιο καθώς επικράτησε με 4-0, ενώ τα Νησιά Φαρόε πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους μέσα στο 2025 κερδίζοντας (όπως και τον περασμένο Ιούνιο) το Γιβραλτάρ.
Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1 (90' Ρίγκο)
Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1 (7' Γκνάμπρι, 69' Αμίρι, 72' Βιρτς - 34' Πράις)
Βαθμολογία
1. Σλοβακία 6 (3-0), 2 ματς
2. Γερμανία 3 (3-3), 2 ματς
3. Βόρεια Ιρλανδία 3 (4-4), 2 ματς
4. Λουξεμβούργο 0 (1-4), 2 ματς
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κόσοβο-Σουηδία 2-0 (26΄ Ρετσμπεκάι, 42΄ Μουρίκι)
Ελβετία-Σλοβενία 3-0 (18΄ Ελβέντι, 33΄ Εμπολό, 38΄ Εντόι)
Βαθμολογία
1. Ελβετία 6 (7-0), 2 ματς
2. Κόσοβο 3 (2-4), 2 ματς
3. Σουηδία 1 (2-4), 2 ματς
4. Σλοβενία 1 (2-5), 2 ματς
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία-Σκωτία 0-2 (43΄ Άνταμς, 65΄αυτ. Βολκόφ)
Ελλάδα-Δανία 0-3 (33΄ Ντάμσγκααρντ, 62΄ Αντ. Κρίστενσεν, 81΄ Χόιλουντ)
Βαθμολογία
1. Δανία 4 (3-0), 2 ματς
2. Σκωτία 4 (2-0), 2 ματς
3. Ελλάδα 3 (5-4), 2 ματς
4. Λευκορωσία 0 (1-7), 2 ματς
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9
Γαλλία-Ισλανδία 9/9
Βαθμολογία
1. Ισλανδία 3 (5-0), 1 ματς
2. Γαλλία 3 (2-0), 1 ματς
3. Ουκρανία 0 (0-2), 1 ματς
4. Αζερμπαϊτζάν 0 (0-5), 1 ματς
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Βουλγαρία 3-0 (30΄ Κβαρατσκέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)
Τουρκία-Ισπανία 0-6 (6',62' Πέδρι, 22',45'+1, 57' Μερίνο, 53' Τόρες)
Βαθμολογία
1. Ισπανία 6 (9-0), 2 ματς
2. Γεωργία 3 (5-3), 2 ματς
3. Τουρκία 3 (3-8), 2 ματς
4. Βουλγαρία 0 (0-6), 2 ματς
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Ιρλανδία 9/9
Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9
Βαθμολογία
1. Πορτογαλία 3 (5-0), 1 ματς
2. Ουγγαρία 1 (2-2), 1 ματς
3. Ιρλανδία 1 (2-2), 1 ματς
4. Αρμενία 0 (0-5), 1 ματς
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Ολλανδία 2-3 (36' Γκινέιτις, 43' Γκιρντβάινις - 11',64' Ντεπάι, 33' Τίμπερ)
Πολωνία-Φινλανδία 3-1 (27' Κας, 45'+2 Λεβαντόφσκι, 55' Καμίνσκι - 88' Κάλμαν)
Ρεπό: Μάλτα
Βαθμολογία
1. Ολλανδία 10 (14-3), 4 ματς
2. Πολωνία 10 (8-4), 5 ματς
3. Φινλανδία 7 (7-8), 5 ματς
4. Λιθουανία 3 (5-7), 5 ματς
5. Μάλτα 2 (1-12), 5 ματς
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9
Κύπρος-Ρουμανία 9/9
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
Βαθμολογία
1. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 12 (10-1), 4 ματς
2. Αυστρία 9 (7-1), 3 ματς
3. Ρουμανία 6 (8-4), 4 ματς
4. Κύπρος 3 (3-5), 4 ματς
5. Σαν Μαρίνο 0 (1-18), 5 ματς
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Ιταλία 4-5 (16΄αυτ. Λοκατέλι, 52΄, 89΄ Πέρετζ, 87΄αυτ. Μπαστόνι - 40΄,54΄ Κεν, 59΄ Πολιτάνο, 81΄ Πολιτάνο, 90+1΄ Τονάλι)
Νορβηγία-Μολδαβία 9/9
Ρεπό: Εσθονία
Βαθμολογία
1. Νορβηγία 12 (13-2), 4 ματς
2. Ιταλία 9 (12-7), 4 ματς
3. Ισραήλ 9 (15-11), 5 ματς
4. Εσθονία 3 (5-13), 5 ματς
5. Μολδαβία 0 (2-14), 4 ματς
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0 (15' Ελμας, 52' Μπάρντι, 56' Τσουρλίνοφ, 83' Καμίλι, 90' Στανκόβσκι)
Βέλγιο-Καζακστάν 6-0 (42',84' Ντε Μπρόινε, 44',60' Ντοκού, 51' Ράσκιν, 87' Μενιέρ)
Ρεπό: Ουαλία
Βαθμολογία
1. Βόρεια Μακεδονία 11 (11-2), 5 ματς
2. Βέλγιο 10 (17-4), 4 ματς
3. Ουαλία 10 (11-6), 5 ματς
4. Καζακστάν 3 (3-11), 5 ματς
5. Λιχτενστάιν 0 (0-19), 5 ματς
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Λετονία 9/9
Σερβία-Αγγλία 9/9
Ρεπό: Ανδόρα
Βαθμολογία
1.Αγγλία 12 (8-0), 4 ματς
2.Σερβία 7 (4-0), 3 ματς
3.Αλβανία 5 (4-3), 4 ματς
4.Λετονία 4 (2-5), 4 ματς
5.Ανδόρα 0 (0-10), 5 ματς
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 0-1 (68΄ Άγκναρσον)
Κροατία-Μαυροβούνιο 4-0 (35΄ Γιάκιτς, 51΄ Κράμαριτς, 85΄αυτ. Κούτς, 90+2΄ Πέρισιτς)
Ρεπό: Τσεχία
Βαθμολογία
1. Κροατία 12 (17-1), 4 ματς
2. Τσεχία 12 (11-6), 5 ματς
3. Νησιά Φερόε 6 (4-5), 5 ματς
4. Μαυροβούνιο 6 (4-9), 5 ματς
5. Γιβραλτάρ 0 (2-17), 5 ματς
