Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού – Δείτε βίντεο
Μία σπάνια εικόνα των ελληνικών γηπέδων, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν δημιουργήσει εδώ και καιρό καλές σχέσεις μεταξύ τους
Στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, είδαμε μία εικόνα στις εξέδρες που δύσκολα μπορεί να δει κανείς στα ελληνικά γήπεδα.
Σε βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα των οργανωμένων οπαδών του Άρη «Ιερολοχίτες», φαίνεται ένας φίλος των γηπεδούχων να έχει σκαρφαλώσει στα κάγκελα που της εξέδρας που χωρίζουν την εξέδρα των φιλοξενούμενων προκειμένου να δώσει μπύρες και νερά στους οπαδούς του Παναιτωλικού που έκαναν το ταξίδι από το Αγρίνιο για τη Θεσσαλονίκη.
Οι οπαδοί του Άρη και του Παναιτωλικού διατηρούν εδώ και καιρό πολύ καλές σχέσεις, ενώ το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς να συμβεί το παραμικρό στις εξέδρες παρά την απογοήτευση των γηπεδούχων για την ήττα με 0-2.
