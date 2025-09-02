Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού – Δείτε βίντεο
SPORTS
Άρης Μπύρες Φίλαθλος Παναιτωλικός

Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού – Δείτε βίντεο

Μία σπάνια εικόνα των ελληνικών γηπέδων, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν δημιουργήσει εδώ και καιρό καλές σχέσεις μεταξύ τους

Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού – Δείτε βίντεο
28 ΣΧΟΛΙΑ
Στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, είδαμε μία εικόνα στις εξέδρες που δύσκολα μπορεί να δει κανείς στα ελληνικά γήπεδα.  

Σε βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα των οργανωμένων οπαδών του Άρη «Ιερολοχίτες», φαίνεται ένας φίλος των γηπεδούχων να έχει σκαρφαλώσει στα κάγκελα που της εξέδρας που χωρίζουν την εξέδρα των φιλοξενούμενων προκειμένου να δώσει μπύρες και νερά στους οπαδούς του Παναιτωλικού που έκαναν το ταξίδι από το Αγρίνιο για τη Θεσσαλονίκη.

Οι οπαδοί του Άρη και του Παναιτωλικού διατηρούν εδώ και καιρό πολύ καλές σχέσεις, ενώ το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς να συμβεί το παραμικρό στις εξέδρες παρά την απογοήτευση των γηπεδούχων για την ήττα με 0-2.

Δείτε το βίντεο




Ειδήσεις σήμερα:

Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης