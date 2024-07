Basket League: Πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν ο Σλούκας - Κόντρα σε όλους και όλα, περήφανος που είμαι στον ΠΑΟ

Κλείσιμο

Για «παρθενική» φορά στην καριέρα του ο Κώστας Σλούκας αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Season της Stoiximan Basket League!Ο 34χρονος Θεσσαλονικιός γκαρντ «διαδέχεται» τον άλλοτε συμπαίκτη του Σάσα Βεζένκοφ, που είχε αναδειχθεί δύο σερί σεζόν (2021-22 και 2022-23) Πολυτιμότερος Παίκτης της Χρονιάς, και αναδεικνύεται Stoiximan MVP μετά την διάκριση του MVP που κέρδισε στο Φάιναλ Φορ της Euroleague στο Βερολίνο.Ο Σλούκας, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κατάκτηση της Stoiximan Basket League ύστερα από δύο χρόνια και της Euroleague μετά από 13, πρώτευσε σε όλες τις ψηφοφορίες των Stoiximan Basket League Awards για την ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Season.Ο… κάπτεν των πρασίνων στην ψηφοφορία των αρχηγών και των προπονητών των ομάδων του 32ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος πήρε 9 ψήφους (40,9%) έναντι 6 του συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό AKTOR Κέντρικ Ναν (27,27%).Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Σλούκας συγκέντρωσε 18 προτιμήσεις (41,86%) έναντι 16 του Ναν (37,20%) και 4 του, επίσης, συμπαίκτη του στους «πράσινους» Τζέριαν Γκραντ (9,3%).Στην ψηφοφορία των φιλάθλων, ο Σλούκας πήρε 786 ψήφους (29,2%) και δεύτερος ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος του Άρη Midea με 502 (18,6%). Τρίτος ο Ναν με 384 (14,28%).«Αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη τιμή για εμένα το συγκεκριμένο βραβείο», δήλωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR για την ανάδειξη του ως Stoiximan MVP of the Season και τόνισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους που με ψήφισαν. Πρόκειται για μια προσωπική ανταμοιβή, η οποία προφανώς περνάει σε δεύτερη μοίρα καθώς το σημαντικότερο όλων είναι η πορεία της ομάδας».«Η χρονιά ήταν απόλυτα πετυχημένη, η πιο πετυχημένη της καριέρας μου, καθώς βρεθήκαμε στην κορυφή της Ευρώπης αλλά και στην κορυφή της Ελλάδας», επισήμανε ο Σλούκας και συνέχισε: «Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ειλικρινά, αισθάνομαι υπερήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της χρυσής σελίδας στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι πήρα μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για πολλούς λόγους. Ερχόμενος στον Παναθηναϊκό τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για εμάς καθώς ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε. Ωστόσο, με την παρουσία του κόουτς, τη δική μου αλλά και όλων των παιδιών καταφέραμε να κυριαρχήσουμε παντού».«Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ για τη στήριξη που παρείχαν στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν», είναι το μήνυμα του 34χρονου γκαρντ προς τους φίλους των «πρασίνων». Ο Σλούκας ακολούθως υπογράμμισε: «Ήταν πραγματικά ο «έκτος μας παίκτης» και μας έδωσε ώθηση ειδικά στις δύσκολες περιόδους που διανύσαμε και εν τέλει τον δικαιώσαμε. Είμαι βέβαιος πως η στήριξή τους θα είναι ανάλογη και την επόμενη σεζόν, όπου οι απαιτήσεις θα είναι ιδιαίτερα υψηλές».