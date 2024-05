Κώστας Σλούκας: Ο ηγέτης που άλλαξε στρατόπεδο και οδήγησε τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή της Ευρώπης

⭐️ 𝙆𝙊𝙎𝙏𝘼𝙎 𝙎𝙇𝙊𝙐𝙆𝘼𝙎 𝙈𝙑𝙋 𝘿𝙐 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙁𝙊𝙐𝙍



🎊 Un joueur hors normes, une expérience à faire tomber même les plus grands, l’histoire est folle pour celui qui jouait, il y a un an pour le pire ennemi du Pana.



🪣 24 PTS - 6/6 au tir - 8/9 LF

✋2 REB

💎 3 AST… pic.twitter.com/1M24YbhOtp — SKWEEK (@skweektv) May 26, 2024

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1jvffpa897d)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cvt5l60rkg6x)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cvwiv3ap1ei1)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Κώστα Σλούκα για τα επόμενα τρία χρόνια.



Καλό καλοκαίρι σε όλους τους Παναθηναϊκούς!#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/lWed3y4Sq7 — Panathinaikos BC (@paobcgr) July 8, 2023

So unexpected, we could not photoshop a @paobcgr jersey 💣



Kostas Sloukas is now a Green ☘️ pic.twitter.com/ziDoxDUSJj — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 8, 2023

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d0ti1gc0l6mx)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d141d7z38qg9)

Όταν κάναμε πολλές μεταγραφές, όλοι πίστευαν ότι ξοδέψαμε πολλά χρήματα. Απλά πληρώσαμε ένα αστρονομικό ποσό για τον Σλούκα. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Πήραμε τον πιο σημαντικό παίκτη του αντιπάλου μας. Έχουν αποδυναμωθεί και εμείς έχουμε γίνει ισχυρότεροι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)

☘️🗣️Kostas Sloukas after winning the Euroleague in his first season with Panathinaikos! pic.twitter.com/kmILn2tg0x — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 26, 2024

☘️🏆⭐7️⃣ Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας! pic.twitter.com/Yn60QvUQob — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 26, 2024

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ctx31n136ay1)

Η κίνηση του Παναθηναϊκού να πάρει τον Σλούκα βοηθάει πολύ, και στον ελληνικό κορμό και αγωνιστικά και ουσιαστικά αφού η ομάδα απέκτησε έναν παίκτη-νικητή, με πολλές συμμετοχές σε Final Four».



Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Σλούκα και φυσικά τον Βεζένκοφ έφτασε στο Final-4 αλλά φάνηκε ότι αυτό ήταν το ταβάνι του για τη σεζόν 2023-24.



Μια χρονιά μα τη χρονιά



Ο Κώστας Σλούκας σε αυτή τη δύσκολη απόφαση που πήρε τον Ιούλιο του 2023 είχε την συμπαράσταση της συντρόφου του, της Μαρίας Δαρσινού.







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darsy✨ (@maria_darsinou)



Η γυναίκα της ζωής του δέχτηκε επιθέσεις στα social media λόγω του Κώστα αλλά μπήκε μπροστά ασπίδα για εκείνον. Τον στήριξε με δημόσια μηνύματα.



Στις 29/12/2023 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το 2ο παιδί τους μέσα στο 2024. Μετά από το κοριτσάκι, που το έμαθε να τραγουδά και τον ύμνο του ΠΑΟ, θα κάνουν και ένα αγοράκι. Τον διάδοχο.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1662pashk9t)





Λέτε να γίνει σαν τον Σπανούλη; Παιδί και Euroleague;



Ο Κώστας Σλούκας είχε από την αρχή την στήριξη του κόσμου του ΠΑΟ. Η ομάδα έχασε από τον Ολυμπιακό το Σούπερ Καπ Ελλάδας και το Κύπελλο.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cw1p9sangctt)





Πολλοί του έκαναν κριτική αλλά αυτοί που ήξεραν περίμεναν το τέλος της χρονιάς. Οι ομάδες δεν κρίνονται τον Αύγουστο και τον Φεβρουάριο αλλά τον Μάιο και τον Ιούνιο.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-czi0l7huxr6p)





Τότε που βγάζει πρωταθλητές η Euroleague και η Basket League. O 34χρονος ήδη οδήγησε τον ΠΑΟ στην κορυφή της Ευρώπης με μυθική εμφάνιση κόντρα στην Ρεάλ στον τελικό και με πλεονέκτημα έδρας θέλει να την στείλει και στην 1η θέση και στην Ελλάδα.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cxoeig8920bt)





Ο Σλούκας τελείωσε την κανονική περίοδο με 12.7 πόντους μέσο όρο. Κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ πετυχαίνει 20 πόντους, αλλά λίγες ημέρες μετά με τη Φενέρ σημείωνει μόλις 4.



Παίζει στα δύσκολα, ο Αταμάν ξέρει να τον διαχειριστεί και όταν πρέπει έχει καλές επιδόσεις στην κατηγορία των κλεψιμάτων, των ασίστ και όχι μόνο.



Το παιχνίδι αρχίζει στα πλέι οφ



Προς το τέλος της κανονικής περιόδου και αφού έχει ξεπεράσει προβλήματα τραυματισμών, πατάει γκάζι. Ο ΠΑΟ κυνηγάει το πλεονέκτημα έδρας (τελικά ήταν 2ος πίσω από τη Ρεάλ και το πήρε) και ο Σλούκας στα κρίσιμα παιχνίδια είναι εκεί.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d0ti459g7q4p)





Με την Μπαρτσελόνα βάζει 18, με την Βίρτους σημειώνει 20, με την Μπάγερν έχει 12 και με την Άλμπα (τελευταία αγωνιστική) εχει 16.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d06kz1rkec35)







Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d00m1kodf10h)





Ο ΠΑΟ θα παίξει στα πλέι οφ με την Μακάμπι. Θα χάσει το 1ο ματς στο ΟΑΚΑ. Στο 2ο ο Σλούκας θα τον πάρει από το χέρι και θα τον οδηγήσει στη νίκη.









1-1 με 29 πόντους του που είναι ρεκόρ καριέρας. Στο κρίσιμο 4ο παιχνίδι στο Βελιγράδι πετυχαίνει 20 και στέλνει τη σειρά στο ΟΑΚΑ για την πρόκριση.



Στα πλέι οφ από τους 12,7 πόντους της κανονικής περιόδου ανεβαίνει στους 15,2. Στο Final-4 δεν χρειάστηκε να παίξει πολύ με τη Φενέρ αλλά με την Ρεάλ στον τελικό έκανε... παπάδες στο 2ο μέρος.



Σταματάει στους 24 με 4/4 τρίποντα, εκ των οποίων τα 2 συνεχόμενα και... κομβικά. Οι λάτρεις του NBA ξέρουν ότι το παιχνίδι αρχίζει στα πλέι οφ και στους τελικούς και ο Σλούκας πιστεύει ότι το ίδιο ισχύει και στη Euroleague και το απέδειξε.







Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ομάδα την απόλαυσε, την μελέτησε και ονειρεύτηκε να είναι μια ημέρα και εκείνος πρωταθλητής Ευρώπης.Δύο χρόνια αργότερα οκατακτά την 6η Euroleague της ιστορίας του και εκείνος παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη.Είχε κάνει ήδη μια συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση και το 2012 θα ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Με τονκέρδισε τη Euroleague το 2012 και το 2013.Ο Παναθηναϊκός το 2012 συμμετείχε για τελευταία φορά σε Final-4. Επέστρεψε μετά από 12 χρόνια, το 2024, και ο 34χρονος γκαρντ ήταν αρχηγός του!Ο Ολυμπιακός έφτασε το 2023 στον τελικό της Euroleague και έχασε την κούπα από την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.Ο Κώστας Σλούκας έκανε απίστευτο παιχνίδι στην Τουρκία κόντρα στην Φενέρ και ουσιαστικά οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Final-4 της Λιθουανίας.Ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται .... σύννεφα στις σχέσεις του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Δεν έπαιζε όσο ήθελε, ο Έλληνας κόουτς δεν έβαζε κανένα πάνω από την ομάδα και έμοιαζε δύσκολο να συνεχίσει στον Ολυμπιακό.Μετά το τέλος της σεζόν ξεκίνησαν οι επαφές με την διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Το ... ναυάγιο ήταν προ των πυλών αλλά τότε έγινε κάτι που σχεδόν κανείς δεν είχε φανταστεί.Ένας μόνο το είχε... Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αποφάσισε να κινηθεί για να αποκτήσει τον Κώστα Σλούκα αφού δεν θα έμενε στον Ολυμπιακό.Στις 8 Ιουλίου 2023 ο 34χρονος ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Φωτογραφίζεται με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υπογράφει και δηλώνει πως τα θέλει όλα με τον ΠΑΟ! Όλα έκλεισαν μια ημέρα πριν στο ραντεβού των δύο πλευρών.Η κίνηση αυτή άφησε άναυδη ακόμη και τη Euroleague και δίχασε την μπασκετική Ελλάδα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον υποδέχτηκαν ως ηγέτη και σε λίγο καιρό έγινε και αρχηγός της ομάδας που τερμάτισε στην 17η θέση της Euroleague τη σεζόν 2022-23.Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έλεγαν και έγραφαν πως δεν έκανε για την ομάδα και πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε τσάμπα 9 εκατ. ευρώ για να ντύσει στα πράσινα για 3 χρόνια έναν 33χρονο.Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα σχολιάσει για τη μεταγραφή Σλούκα: «Ούτε καμία απραγή έγινε, ούτε τίποτα. Από κάτι τέτοια σχόλια δυστυχώς ξεκινάει η βία.Σε έναν επαγγελματικό χώρο μια ομάδα αποφάσισε γιατί δεν ταίριαζε στο πλάνο της να αφήσει ουσιαστικά ελεύθερο έναν αθλητή της και μια άλλη τον πήρε.Οι εποχές που ομάδες και αθητές ήταν είτε δεμένοι είτε εγκλωβισμένοι έχει περάσει προ πολλού.Εμάς ούτε μας νοιάζει ούτε μας απασχολεί σε ποια ομάδα ήταν ο κάθε αθλητής και ούτε είναι κριτήριο επιλογής.Προσπαθούμε να φέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και ο Κώστας είναι η ιδανική περίπτωση ανθρώπου και αθλητή να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο».Αργότερα θα ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό που άφησε αυτόν τον παίκτη ελεύθερο.Εκείνος φόρεσε την πράσινη φανέλα και δήλωσε ότι του λέει ο κόσμος ότι του πάει το χρώμα . Ο Εργκίν Αταμάν, που πήγε στον Παναθηναϊκό, με στόχο να φτιάξει μια ομάδα που θα πάει στο Final-4 και θα διεκδικήσει την κούπα, τον ήθελε σαν... τρελός και έκανε τα πάντα για να τον ... ψήσει.Μετά από μήνες και ενώ πλησίαζε το Βερολίνο ο Τούρκος προπονητής είπε για την υπόθεση Σλούκα: «Η πιάτσα γράφει και λέει ότι ο ΠΑΟ απάντησε στην... αρπαγή Σπανούλη από τον Ολυμπιακό. Ο Βασίλης ήταν βασικό γρανάζι του ΠΑΟ αλλά το 2010 αποφάσισε να γίνει ηγέτης του Ολυμπιακού.Την 2η χρονιά του στον Ολυμπιακό τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης. Το ίδιο και στην 3η. Ο Κώστας Σλούκας, που πήγε σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία από το ένα στρατόπεδο στο άλλο τα κατάφερε σε λίγους μήνες.Στις 26/5/2024 ο Παναθηναϊκός κερδίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό και ράβει το 7ο αστέρι στη φανέλα του. Ο 34χρονος πια γκαρντ από την Θεσσαλονίκη ψηφίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP σε Final-4.O Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή μετά από 13 χρόνια και ο Σλούκας έγινε ο 4ος Έλληνας που κερδίζει τον τίτλο του MVP σε Final-4. Είχαν προηγηθεί οι Διαμαντίδης, Σπανούλης και Παπαλουκάς.Ο Σλούκας έφτασε στο Βερολίνο στα 4 τρόπαια στη Euroleague αφού έχει 2 με τον Ολυμπιακό και 1 με τη Φενέρ.Ο Κώστας Σλούκας έγινε ο ήρωας της νέας του ομάδας και ο μεγάλος αρχηγός.Με συμπαίκτες κλάσης όπως οι Ναν, Χουάντσο, Λεσόρ, Βιλντόσα, Γκραντ, Μήτρογλου, Παπαπέτρου και με μαέστρο τον Αταμάν ο ΠΑΟ επέστρεψε στην κορυφή και ο Σλούκας έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών και των συμπαικτών του.«Το κάναμε κι αυτό, το κάναμε κι αυτό, πήραμε το έβδομο με Σλούκα αρχηγό» θα ακουστεί στην Uber Arena. O τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης μίλησε μετά τα πανηγύρια για την επιλογή που έκανε το καλοκαίρι:«Πάντα υπάρχει ρίσκο. Υπήρχε και για τον coach, το πήρε, ήρθε στον Παναθηναϊκό και τον πήρε στη 17η θέση. Ποιος θα το έκανε αυτό; Έχει αυτοπεποίθηση. Όσο για εμένα, θα σας ρωτήσω εγώ. Μπορείτε να μου πείτε μια καλύτερη ιστορία από αυτή; Να πηγαίνεις από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και να κατακτάς τη EuroLeague στην πρώτη σου σεζόν; Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη ιστορία από αυτή».Ο Μούσα της Ρεάλ μια ημέρα πριν τον τελικό θα δηλώσει ότι η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν πια τον Σλούκα.Ήξερε τι έλεγε... Λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, τον Ιούλιο, ο παλιός του συμπαίκτης στον Ολυμπιακό, Γιώργος Πρίντεζης, είχε σχολιάσει: «