Παναθηναϊκός: Οι Βραζιλιάνοι τον εμπλέκουν σε σενάρια απόκτησης του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα

Sobre Gabigol:



- Palmeiras fez nova consulta pelo atacante, que também tem sondagem do Panathinaikos, da Grécia;



- Antes de abrir conversas concretas, jogador vai esperar até a primeira semana de julho por uma rodada de negociações para talvez renovar contrato com o Flamengo — Bruno Andrade (@brunoandrd) June 26, 2024

Για τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα φαίνεται πως ενδιαφέρεται, βάσει όσων μεταδίδονται στη Βραζιλία. Το συμβόλαιο του Gabigol με τη Φλαμένγκο λήγει στο τέλος του έτους και ο σύλλογος του Ρίο Ντε Τζανέιρο έχει δεχθεί, σύμφωνα με την UOL, δύο κρούσεις για τον 27χρονο σέντερ φορ, μια από την Παλμέιρας και μια από το «τριφύλλι».«Η Παλμέιρας ρώτησε ξανά για τον Μπαρμπόσα, που μιλάει και με τον Παναθηναϊκό από την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός εξερευνά το τοπίο γύρω από τον 27χρονο επιθετικό τελευταία. Ο σύλλογος από την Ελλάδα ψάχνει τον αντικαταστάτη του κορυφαίου σκόρερ του, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αναμένεται να πουληθεί τις επόμενες ημέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά το βραζιλιάνικο δημοσίευμα, παρά τη «δεν πωλείται» στάση των «πρασίνων» για τον Ιωαννίδη.Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ πάντως, ο Μπαρμπόσα δεν θα προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με κανέναν από τους «μνηστήρες» του μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, καθώς είναι ακόμα «ανοιχτό» το ενδεχόμενο να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τηΤο who is who του ΜπαρμπόσαΟ Μπαρμπόσα αναδείχθηκε στη Σάντος και στα 21 του, το 2016, έκανε την Ίντερ να δαπανήσει 29,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Στην Ευρώπη μπορεί να μην κατάφερε να κάνει τη διαφορά (μετά κι από έναν δανεισμό στην Μπενφίκα), ωστόσο όταν επαναπατρίστηκε τα... διέλυσε όλα και κέρδισε το προσωνύμιο «».Σε 274 παιχνίδια με τη Φλαμένγκο έχει «γράψει» 145 γκολ και 39 ασίστ, κρίνοντας μάλιστα με δικά του γκολ δύο τελικούς Copa Libertadores, το 2019 και το 2022. Τα τελευταία χρόνια είχε συνδεθεί με «δυνατές» ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ είναι διεθνής 18 φορές με τη Βραζιλία, έχοντας απολογισμό 5 τέρματα. Τον περασμένο Μάρτιο είχε τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό για απόπειρα απάτης σε έλεγχο ντόπινγκ, ωστόσο στη συνέχεια αθωώθηκε από το CAS.Επίσης το 2021 είχε