Εξεταστική για funds και «κόκκινα δάνεια»: Ποιοι βουλευτές θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα
Εξεταστική για funds και «κόκκινα δάνεια»: Ποιοι βουλευτές θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα
Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται η έναρξη των εργασιών - Πιθανότερος για την προεδρία ο Λευτέρης Κτιστάκης
Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που θα ερευνήσει τα funds , τους servicers και τα «κόκκινα δάνεια». Η πρώτη συνεδρίαση θα αφορά αποκλειστικά την εκλογή προεδρείου, ενώ στη συνέχεια τα κόμματα θα καταρτίσουν τους καταλόγους των μαρτύρων που θα κληθούν.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ κατέθεσε τη λίστα της το βράδυ της Πέμπτης. Στην εξεταστική επιτροπή θα μετέχουν οι Λευτέρης Κτιστάκης, Γιάννης Οικονόμου, Νότης Μηταράκης, Ασημίνα Σκόνδα, Γιώργος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβανός, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Γιάννης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Θανάσης Παπαθανάσης, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Φανής Παππάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος και Αγγελική Δεληκάρη.
Για τη θέση του προέδρου αναμένεται να προταθεί ο κ. Κτιστάκης, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας.
Από το ΠΑΣΟΚ, πλην απροόπτου, εισηγήτρια αναμένεται ότι θα αναλάβει η Μιλένα Αποστολάκη, που είχε τον ίδιο ρόλο για την αξιωματική αντιπολίτευση στις εξεταστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα Τέμπη. Επίσης, συζητούνται τα ονόματα της Κατερίνας Σπυριδάκη και της Ελένης Βατσινά, ενώ αναμένεται ότι θα οριστεί και τέταρτο μέλος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσταλεί η λίστα προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τους Νίκο Καραθανασόπουλο, Μαρία Κομνηνάκα και Κωνσταντίνο Μεταξά.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε και την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της επιτροπής, θα συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς και Ζωή Αναστασοπούλου.
Η Ελληνική Λύση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδος και η Νίκη από τον Ανδρέα Βορύλλα.
Την Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται ότι θα εκπροσωπήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που θα δίνει το «παρών» τουλάχιστον στις κρίσιμες συνεδριάσεις.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ κατέθεσε τη λίστα της το βράδυ της Πέμπτης. Στην εξεταστική επιτροπή θα μετέχουν οι Λευτέρης Κτιστάκης, Γιάννης Οικονόμου, Νότης Μηταράκης, Ασημίνα Σκόνδα, Γιώργος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβανός, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Γιάννης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Θανάσης Παπαθανάσης, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Φανής Παππάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος και Αγγελική Δεληκάρη.
Για τη θέση του προέδρου αναμένεται να προταθεί ο κ. Κτιστάκης, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας.
Από το ΠΑΣΟΚ, πλην απροόπτου, εισηγήτρια αναμένεται ότι θα αναλάβει η Μιλένα Αποστολάκη, που είχε τον ίδιο ρόλο για την αξιωματική αντιπολίτευση στις εξεταστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα Τέμπη. Επίσης, συζητούνται τα ονόματα της Κατερίνας Σπυριδάκη και της Ελένης Βατσινά, ενώ αναμένεται ότι θα οριστεί και τέταρτο μέλος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσταλεί η λίστα προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τους Νίκο Καραθανασόπουλο, Μαρία Κομνηνάκα και Κωνσταντίνο Μεταξά.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε και την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της επιτροπής, θα συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς και Ζωή Αναστασοπούλου.
Η Ελληνική Λύση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδος και η Νίκη από τον Ανδρέα Βορύλλα.
Την Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται ότι θα εκπροσωπήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που θα δίνει το «παρών» τουλάχιστον στις κρίσιμες συνεδριάσεις.
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