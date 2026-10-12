Θεοδωρικάκος: Νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ εντός της εβδομάδας, έρχονται τρία νέα καθεστώτα για τις ΜμΕ

Τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Επενδύσεις άνω των 3,1 δισ. ευρώ

Σύγχρονο πλαίσιο για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων

Στόχος η ενίσχυση του «Made in Greece»

Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 1ο Βιοτεχνικό Συνέδριο στην Αθήνα, με θέμα «Από το όραμα στην πράξη».«Την εβδομάδα που διανύουμε θα ανακοινωθεί μια σειρά νέων μέτρων που θα αφορούν ιδιαιτέρως το πετρέλαιο θέρμανσης και ασφαλώς και το ντίζελ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενεργειακή επιβάρυνση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις μικρές παραγωγικές μονάδες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των κοινωνιών και των οικονομιών.Έως το τέλος του 2026 έχουν προγραμματιστεί τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης. Τα νέα καθεστώτα θα αφορούν την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χειροτεχνία, καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα και στις μικρές βιοτεχνίες να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να εκσυγχρονιστούν και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολικά έως 5 δισ. ευρώ, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με ορίζοντα το 2032, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτά, 396 εκατ. ευρώ αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ 285 εκατ. ευρώ προορίζονται για την περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων.Αναφερόμενος στην πορεία των παραγωγικών επενδύσεων, ο υπουργός σημείωσε ότι υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους άνω των 3,1 δισ. ευρώ, με ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 1,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στη μεταποίηση στηρίζονται 478 επενδύσεις, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία, η οποία, όπως τόνισε, προσφέρει μισθούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της οικονομίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμη ότι οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιούνται πλέον σε 90 ημέρες, έναντι δύο ή τριών ετών στο παρελθόν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ανακτήθηκαν 150 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί για επενδύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση και την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει λάβει τις προτάσεις των βιοτεχνικών επιμελητηρίων και των εκπροσώπων των επαγγελματιών και τις εξετάζει, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά την αναγνώριση της κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας, τη θέσπιση σαφών και δίκαιων κανόνων, καθώς και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αδήλωτης εργασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη αξιόπιστου πλαισίου αδειοδότησης συνδέεται άμεσα με την προστασία των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τεχνικές εργασίες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, όπως υπογράμμισε, το υπουργείο Ανάπτυξης ανοίγει, από κοινού με τα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας, την εθνική ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο τη σύνδεση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ταυτότητας της ελληνικής παραγωγής, τονίζοντας ότι το «Made in Greece» πρέπει να γίνει συνώνυμο της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας. Όπως σημείωσε, το υπουργείο έχει θέσει την πολιτική ποιότητας στον πυρήνα του παραγωγικού μετασχηματισμού, ενώ αναφέρθηκε και στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα. Προϊόντα που συνδέονται με έναν συγκεκριμένο τόπο, μια τεχνική παράδοση και αναγνωρίσιμη ποιότητα πρέπει να μπορούν να προστατεύονται, να αποκτούν προστιθέμενη αξία και να διεκδικούν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, υπογράμμισε. Ο υπουργός επισήμανε, τέλος, ότι η ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την περιφέρεια, να στηρίξει την απασχόληση και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει την αποφασιστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, με τη συμμετοχή τόσο των μεγάλων βιομηχανιών όσο και των μικρών και πολύ μικρών παραγωγικών επιχειρήσεων.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ