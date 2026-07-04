Μωραΐτης για τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ: Παλτά και τοξικά ανθρωπάκια θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη στον Τσίπρα και στο τέλος θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων

«Θα παραιτούνται, θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη και στο τέλος θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων.

Εδώ είμαστε, θα κριθεί η πρόβλεψη», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Νίκος Μωραΐτης και συμπληρώνει σε έντονο τόνο:



«Δε μιλάω για κάποια μετρημένα στα δάχτυλα αξιόλογα στελέχη που δικαιολογημένα τα θέλει και θα τα πάρει. Μιλάω για τα παλτά, τα τοξικά ανθρωπάκια και όλους αυτούς που ο κόσμος δε θέλει να τους βλέπει ούτε ζωγραφιστούς».





Προσοχή στο κενό μεταξύ «παραιτείται και πάει στον Τσίπρα» και στο «παραιτείται και πάει μόνος του να γραφτεί απλό μέλος στο κόμμα Τσίπρα χωρίς συμφωνία με τον Τσίπρα».



Φεύγει ο Ζαχαριάδης: «Πάει στον Τσίπρα!» αμέσως όλοι. Μα πιστεύετε ότι ο Τσίπρας θα πάρει τον Ζαχαριάδη; Ή… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) July 4, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:



