Προς το κόμμα Τσίπρα ο Γιάννης Σαρακιώτης: Το επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα προς αυτή την κατεύθυνση
Προς το κόμμα Τσίπρα ο Γιάννης Σαρακιώτης: Το επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα προς αυτή την κατεύθυνση
«Όλα αυτά τα χρόνια υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει εκτίμηση για την τιμιότητα και την ικανότητα του πρώην πρωθυπουργού» είπε
Θετικός στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης, που προανήγγειλε εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.
«Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ σωστά βήματα στη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει εκτίμηση για την τιμιότητα και την ικανότητα του πρώην πρωθυπουργού», ανέφερε ο κ. Σαρακιώτης στο STAR Κεντρικής Ελλάδας.
«Γίνεται ένα νέο εγχείρημα, δίνει χώρο σε νέα πρόσωπα κι αυτό θεωρώ ότι είναι ευχάριστο γιατί αυτό θέλει και η κοινωνία, οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας εξελίξεις.
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Νωρίτερα πάντως σήμερα, ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο ότι προτίθεται να παραιτηθεί από την έδρα του στην περιφέρεια Ανατολική Αττικής, γράφοντας στη δήλωση παραίτησης ότι από την αρχή στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα.
«Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ σωστά βήματα στη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει εκτίμηση για την τιμιότητα και την ικανότητα του πρώην πρωθυπουργού», ανέφερε ο κ. Σαρακιώτης στο STAR Κεντρικής Ελλάδας.
«Γίνεται ένα νέο εγχείρημα, δίνει χώρο σε νέα πρόσωπα κι αυτό θεωρώ ότι είναι ευχάριστο γιατί αυτό θέλει και η κοινωνία, οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας εξελίξεις.
Νωρίτερα πάντως σήμερα, ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο ότι προτίθεται να παραιτηθεί από την έδρα του στην περιφέρεια Ανατολική Αττικής, γράφοντας στη δήλωση παραίτησης ότι από την αρχή στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα.
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