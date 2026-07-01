Ρήγας: Μην οικειοποιούνται στην ΕΛΑΣ δικές μας προτάσεις, η ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2001
Ρήγας: Μην οικειοποιούνται στην ΕΛΑΣ δικές μας προτάσεις, η ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2001
«Δεν ήταν καν ο Τσίπρας Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ τότε» τόνισε ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ - Το μήνυμα σε όσους θέλουν αποχωρήσουν και να εισχωρήσουν στην ΕΛΑΣ
Μια παρατήρηση στον Αλέξη Τσίπρα και στα στελέχη της ΕΛΑΣ, έκανε ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Ρήγας ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «10 Παντού» του Open. Ο κ. Ρήγας σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έστειλε μήνυμα στα στελέχη της ΕΛΑΣ να «μην οικειοποιούνται τις δικές μας προτάσεις».
Όταν ρωτήθηκε σε ποια συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται, ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρίνισε πως: «Η ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια ήταν πρόταση του 2001, όταν δεν ήταν καν ο Τσίπρας Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ».
Σε ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει με διάσπαση, ο Πάνος Ρήγας απάντησε πως: «Κανένας δεν κινδυνεύει. Το μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι η συλλογική λειτουργία».
Όταν ρωτήθηκε σε ποια συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται, ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρίνισε πως: «Η ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια ήταν πρόταση του 2001, όταν δεν ήταν καν ο Τσίπρας Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ».
«Έντιμο να φύγουν εθελοντικά όσοι θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ»Στέλνοντας μήνυμα και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία ενδεχομένως να θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, ο κ. Ρήγας επεσήμανε πως «δεν τα κρατάει κανείς» και πως είναι «έντιμο να φύγουν εθελοντικά».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παιδί κανενός»Σε ερώτηση αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Πάνος Ρήγας απάντησε πως: «Δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είμαι της μαχόμενης πολιτικής αλλά όχι δια μέσου της Βουλής» ενώ γενικότερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε πως: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό υποκείμενο δεν είναι παιδί κανενός, είναι των μελών του, είναι μια συλλογική διαδικασία. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρόεδρος του, ήταν πρωθυπουργός αλλά όσα έχουν γίνει έχουν γίνει μέσα από συλλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση του 15-19».
«Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τον τελειώσει κανείς»Το μήνυμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «ισχυρός» παρά τις όποιες διαρροές μπορεί να υπάρξουν προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα θέλησε να περάσει ο κ. Ρήγας λέγοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τελειώνει με τίποτα και δεν μπορεί να τον τελειώσει κανένας. Ούτε θα ρευστοποιηθεί. Θα κατέβει στις εκλογές».
Σε ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει με διάσπαση, ο Πάνος Ρήγας απάντησε πως: «Κανένας δεν κινδυνεύει. Το μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι η συλλογική λειτουργία».
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